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Son dakika - Dev aracı şirket kapanıyor

Türkiye'de 5 yıldır faaliyet gösteren Saxo Capital Menkul Değerler, faaliyet izinlerinin iptali için SPK'ya başvuracak

Son dakika - Dev aracı şirket kapanıyor

Türkiye'de 5 yıldır faaliyet gösteren Saxo Capital Menkul Değerler, faaliyet izinlerinin iptali için SPK'ya başvuracak

28 Haziran 2017 Çarşamba 19:55
Son dakika - Dev aracı şirket kapanıyor
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ŞUBAT ayında forex'te yapılan düzenleme sonrası şirketler bir bir kapanma kararı alıyor. Şu ana kadar kapanan Ekspres Yatırım, Destek Menkul ve X Trade Brokers Menkul Değerler'in yanına Saxo Capital de eklendi.

Şirket, faaliyet izinlerinin iptali için SPK'ya başvuracağını duyurdu.

Danimarka merkezli Saxo Bank Grubu’nun Türkiye iştiraki Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş., 2012 yılı Eylül ayında SPK'dan lisans alarak faaliyetlerine başlamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na ("Kurul") başvuruda bulunacaktır.

Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir.

Bu nedenle, Şirket’ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, (i) dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, (ii) takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da (iii) aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 4 (dört) ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.

Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.

Açıklama KAP'a yapıldı.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 20:10
Anahtar Kelimeler:
SpkTürkiyeSaxo Capital Menkul Değerler
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