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Şok Marketler, yeni bir uygulama başlattı

Türkiye’nin önde gelen perakende markası Şok Marketler on-line alışveriş seçeneğini de uygulamaya başladı. Android ve Ios programlarını destekleyen telefonlardan ücretsiz indirilebilen uygulama ile internetten alışveriş yapılıyor; ürün teslim almak için markete gidiyor. Ugulamanın, "Tıkla- Gel- Al" anlayışı ile geliştirildiği belirtildi

Şok Marketler, yeni bir uygulama başlattı

Türkiye’nin önde gelen perakende markası Şok Marketler on-line alışveriş seçeneğini de uygulamaya başladı. Android ve Ios programlarını destekleyen telefonlardan ücretsiz indirilebilen uygulama ile internetten alışveriş yapılıyor; ürün teslim almak için markete gidiyor. Ugulamanın, "Tıkla- Gel- Al" anlayışı ile geliştirildiği belirtildi

25 Temmuz 2017 Salı 15:50
Şok Marketler, yeni bir uygulama başlattı
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CEPTE  ŞOK adını verdiği cep telefonu uygulamasını tanıtan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, bu uygulamayla müşterilerine zaman kazandırmak ve alışveriş rutinlerini kolaylaştırmak istediklerini ifade etti.

ALIŞVERİŞTE ZAMAN TASARRUFU HEDEFLEDİK

Demirel konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Cepte ŞOK projesinin ilk adımını 2016 yılının Ağustos ayında attık. Kasım 2016’da tasarımı hazırlandı. Click&Collect uygulaması dünyada İngiltere ve Fransa’da uygulanıyor. Türkiye’de uygun fiyatlı ürünler satan perakende zincirleri arasındaysa ilk kez ŞOK Marketler bu uygulamayı hayata geçiriyor. Bu aynı zamanda dünyada da uygun fiyatlı ürünler satan marketler içinde de ilk kez uygulanacak. Cepte ŞOK uygulaması şimdilik 26 Şok mağazamızda başladı.

Tüketicilerimizin yönlendirmeleriyle ve onların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayıp hazırladık. Başta çalışan kadınlar olmak üzere, markete alışverişe gitmeye vakti olmayanlara hem kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlayacak. Tüketicilerimizin olduğu her yerde olmak istiyoruz. Bu yüzden şimdi de dijital dünyaya adım atıyoruz. Dijital yaşamın kolaylıklarını müşterilerimizin hizmetine sunmaktan mutluyuz. Bu uygulama ile çalışan kadınlar, alışveriş yapmaya vakti olmayanlar alışverişlerini cep telefonları ile gün içinde yapıp, evlerine giderken, hazırlanmış paketlerini vakit kaybetmeden alabilecekler. Sistemde tüm ayrıntılar düşünüldü. Özellikle buzdolabında bekletilmesi gereken ürünlerin bozulmadan muhafazası da buzdolabında sağlanıyor. Tüketiciye sadece uğrayıp özenle hazırlanmış paketini almak kalıyor. İnternet alışverişlerinde sepetin büyüdüğünü görüyoruz. Bunu Cepte ŞOK projemiz kapsamında da gözlemliyoruz.”

YILDIZ HOLDİNG DESTEĞİ

Projede görev alan Yıldız Holding yöneticisi Hilal Merter ise“Cep’te ŞOk projesi dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde bizim için çok değerli bir proje. Şirketlerimizin kendi sektörlerinde liderliklerini desteklemek amacıyla holdingin pek çok birimini bir araya getirdiğimiz, katkılarını aldığımız, amaç birliği prensibimiz çevresinde bizi buluşturan projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Hilal MerterCepte ŞOKUğur Demirel
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