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Soğuk hava fiyatları uçurdu!

Bu sezon denizlerde yaşanan balık azlığının ardından, havaların soğumasıyla balık fiyatları cep yakmaya başladı

Soğuk hava fiyatları uçurdu!

Bu sezon denizlerde yaşanan balık azlığının ardından, havaların soğumasıyla balık fiyatları cep yakmaya başladı

29 Aralık 2016 Perşembe 14:06
Soğuk hava fiyatları uçurdu!
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SOĞUK havanın etkisiyle İstanbul'da balık fiyatlarında artış yaşanırken, geçen sezon 150 lira olan toriğin çifti 350 liraya, kofananın tanesi 50 lira, lüferin kilosu ise 50 liraya yükseldi. 
Özellikle son günlerde fiyatlarda iki kata yaklaşan artış, vatandaşın balık tezgahlarını teğet geçmesine yol açtı. Fiyattaki aşırı yükselme talep azalığı yaratırken tezgahları boşalmayan balıkçılar da zor günler geçiriyor. 
Hamsi, istavrit ve uskumrunun kasa, lüfer, palamut ve torik gibi balıklarınsa tane fiyatı altınla yarışırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Halinde fiyatı en yüksek ürünlerden torikin çifti çeyrek altın fiyatını geçti. Geçen sezon 150 lira civarında alıcı bulan torikin çifti bugünlerde 350 liraya satılıyor. Lüfer ve kofana artık tane olarak satılırken bir adet kofana için vatandaşların 50 lira ödemesi gerekiyor. 
Ayrıca, kış sofralarını en çok süsleyen hamsi ve palamudun fiyatı da el yakıyor. Birkaç gün önce 80 liradan satılan hamsinin kasası 130 lirayı geçerken hamsinin kilosu da 15 lira civarında satılıyor. 
Palamudun çifti 45 liradan satılırken, uskumrunun kasası 120 liraya alıcı buluyor. Bu sezon kilosu 10 lira civarında seyreden sarıkanat ise soğuk havanın ardından 35 liraya kadar çıkmış bulunuyor.
"Soğuk hava fiyatları uçurdu"
İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, sezonun kötü geçtiğini belirterek, ilk önce "kıt sezon" olarak adlandırılan dönemin yaşandığını, şimdi de buna soğuk havanın da eklendiğini dile getirdi. 
Olumsuz şartların fiyatlarda etkisini fazlasıyla göstermeye başladığını ifade eden Gün, şöyle konuştu: 
"Bu sezon denizlerde bazı balık türleri yok denecek kadar az oldu. Son bir kaç gündür fiyatlarda yüzde 200'leri bulan artış yaşanıyor. Balık fiyatları adeta altın fiyatlarıyla yarışmaya başladı. Tüm balıkların fiyatı arttı. Birçok ürünün fiyatına bakınca gram, çeyrek altın fiyatlarının aynısını görüyoruz. Bu da birçok ürünün orta halli vatandaşın sofrasına girmesini imkansız hale getiriyor. Mesela en çok tüketilen balık olan hamsi fiyatları bile uçtu. Kilosu 15 lira civarında satılıyor. Hava şartlarının bunda çok büyük etkisi var. Çünkü, denizde ulaşım durma noktasına geldi. Balıkçıların çoğu denize çıkmıyor. Bu da tezgahları boşalttı. Sonuç olarak da fiyatlar uçtu."

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Anahtar Kelimeler:
Soğuk HavaFiyatHamsiIstavritUskumru
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