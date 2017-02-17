Şirketin kredi notuna KSS etkisi

KURUMSAL sosyal sorumluluk (KSS), adından da anlaşılacağı üzere şirketlerin kurumsal vatandaşlar olarak işlerini, çalışanlar ve paydaşlarıyla ilişkilerini sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda duyarlı, etik, sorumluluk sahibi yaklaşımlarla gerçekleştirmeleri ve toplumsal konulara yatırım yapmaları anlamına geliyor. Öyle ki artık şirketlerin kredi notları sadece mali performanslarına göre değil dünyaya, çalışanlarına ve paydaşlarına yarattıkları faydaya göre de ölçülür hale geldi. Uluslararası değerlendirme şirketlerinin not kriterleri arasında bir süredir KSS projeleri, kaç yıldır sürdürüldüğü ve yarattığı etkiler de bulunuyor. bugün KSS faaliyetleri eğitim, çevre, sağlık kültür gibi alanlarda gerçekleştirilebiliyor. Kurumlar bunları gerçekleştirirken, kurumsal imaj ve kurumsal itibara olumlu değerler yüklenilmesini bekliyor.

FARKINDALIK YARATIYORLAR

KSS projesi, toplumsal bir ihtiyaca yönelik çözümlerin önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere yönelik olarak, belirli bir bütçe ve zaman planı çerçevesinde tasarlanarak uygulanmasından oluşuyor. Sabah'ın haberine göre, bugün dev holdingler, büyük markalar ve toplumla tam bağ kuran kurum ve kuruluşlar, KSS projeleri ile hem ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor hem de farkındalık yaratarak daha iyi, güzel ve gelişime açık toplumların kapılarını aralıyorlar. Tabii bu projelerde toplumsal gerçeklere ve ihtiyaçlara uyumluluk, kurumun ilke ve değerleriyle uyum, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, yaygınlaştırılabilirlik, paydaş katılımı ve ölçülebilirlik projenin başarı sağlamasının ve uzun yıllar devam etmesinin olmazsa olmazları.

FİRMAYI ÜST LİGE TAŞIYOR

Şirketlerin KSS uygulamaları hem firma notunu üst lige taşıyor hem de çalışanlar ve son kullanıcı tarafında bağlılık ve sadakat yaratıyor. Bunun yanında daha iyi risk yönetimi, daha iyi pazar pozisyonu ve rekabet gücü, maliyetlerde düşüş, daha güçlü tedarik zinciri de yarattığı faydaların başında geliyor.

Z KUŞAĞI MAAŞA DEĞİL SOSYAL SORUMLULUĞA BAKIYOR

PageGroup çatısı altında yer alan üst düzey işe alım ve danışmanlık şirketi Page Executive, önümüzdeki yıllarda iş dünyasını etkileyecek yönetici trendlerini yayınladı. Page Group Ülke Müdürü Hugo Campo, Z kuşağının, bir şirkette işe başlamaya karar vermeden önce iş ahlakı, çeşitlilik, iş-özel hayat dengesi gibi konulara büyük özen gösterdiğini belirtiyor. Ana motivasyonlar arasında artık maaş yer almıyor. Yeni nesli çekmek isteyen firmaların dikkat etmesi gereken değerlerden biri de sosyal sorumluluk bilinci. Z kuşağı, şirketin internet sitesinde yer alan kurumsal sosyal sorumluluk sayfalarından daha fazlasını görmek istiyor. Sosyal sorumluluk projelerini bir vergi kurtuluş yolu olarak gören şirketlerin bu yeni elemanlarını etkilemeleri pek mümkün görünmüyor. Modern dünyada her geçen gün firmalar kamu önünde daha açık hale gelirken çalışanlar da firmaların övündükleri değerleri somut olarak görmek istiyor. Z kuşağı geleneksel iş modellerinin sınırlarını yeniden çiziyor.

