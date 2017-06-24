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Sigorta şirketlerinin o teklifini kabul etmeyin!

TESK Genel Başkanı Palandöken, bazı sigorta şirketlerinin tavan fiyat uygulamasına uymadıklarını söyledi

Sigorta şirketlerinin o teklifini kabul etmeyin!

TESK Genel Başkanı Palandöken, bazı sigorta şirketlerinin tavan fiyat uygulamasına uymadıklarını söyledi

24 Haziran 2017 Cumartesi 19:47
Sigorta şirketlerinin o teklifini kabul etmeyin!
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı sigorta şirketlerinin müşterilerine tavan  fiyatın üzerinde poliçe düzenlemeyi teklif ettiğini ve bu fiyatı kabul  etmeyenlerin araçlarını sigortalamadıklarını belirterek, "Oysa kanunen tavan  fiyattan poliçe düzenlemek zorundalar. Esnafımız böyle teklifleri kabul etmemeli  ve mutlaka cezai müeyyide uygulanabilmesi için ilgili mercilere gerekli  başvuruları yapmalı." ifadesini kullandı. 
 
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, sigorta şirketlerinin zarar  ettikleri gerekçesiyle trafik sigortası yapmaktan imtina ettiklerini savundu.
 
Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortası yapma zorunluluğu  bulunduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:
 
"Bazı şirketler, tavan fiyatın üzerinde poliçe düzenlemeyi teklif  edip, bu fiyatı kabul etmeyenlere sigorta yapmıyorlar. Oysa kanunen tavan  fiyattan poliçe düzenlemek zorundalar. Esnafımız böyle teklifleri kabul etmemeli  ve mutlaka cezai müeyyide uygulanabilmesi için ilgili mercilere gerekli  başvuruları yapmalı."

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Son Güncelleme: 24.06.2017 21:04
Anahtar Kelimeler:
TESKBendevi Palandöken
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