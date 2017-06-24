Sigorta şirketlerinin o teklifini kabul etmeyin!

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı sigorta şirketlerinin müşterilerine tavan fiyatın üzerinde poliçe düzenlemeyi teklif ettiğini ve bu fiyatı kabul etmeyenlerin araçlarını sigortalamadıklarını belirterek, "Oysa kanunen tavan fiyattan poliçe düzenlemek zorundalar. Esnafımız böyle teklifleri kabul etmemeli ve mutlaka cezai müeyyide uygulanabilmesi için ilgili mercilere gerekli başvuruları yapmalı." ifadesini kullandı.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, sigorta şirketlerinin zarar ettikleri gerekçesiyle trafik sigortası yapmaktan imtina ettiklerini savundu.



Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortası yapma zorunluluğu bulunduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:



"Bazı şirketler, tavan fiyatın üzerinde poliçe düzenlemeyi teklif edip, bu fiyatı kabul etmeyenlere sigorta yapmıyorlar. Oysa kanunen tavan fiyattan poliçe düzenlemek zorundalar. Esnafımız böyle teklifleri kabul etmemeli ve mutlaka cezai müeyyide uygulanabilmesi için ilgili mercilere gerekli başvuruları yapmalı."