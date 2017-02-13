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Sigorta alacakları için son başvuru tarihi 15 Haziran

Türkiye Sigortalar Birliği'nden yapılan açıklamada prim ve tazminat alacağı olan vatandaşların alacakları için 15 Haziran'a kadar başvuru yapmaları gerektiği bildirildi. Başvuru yapılmayan alacaklar güvence hesabına devredilecek. Sigorta şirketlerinin internet sitelerinden TC kimlik numarasıyla alacaklar sorgulanabilecek

Sigorta alacakları için son başvuru tarihi 15 Haziran

Türkiye Sigortalar Birliği'nden yapılan açıklamada prim ve tazminat alacağı olan vatandaşların alacakları için 15 Haziran'a kadar başvuru yapmaları gerektiği bildirildi. Başvuru yapılmayan alacaklar güvence hesabına devredilecek. Sigorta şirketlerinin internet sitelerinden TC kimlik numarasıyla alacaklar sorgulanabilecek

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:38
Sigorta alacakları için son başvuru tarihi 15 Haziran
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TÜRKİYE Sigortalar Birliği (TSB) yaptığı açıklamada prim ve tazminat alacağı olan vatandaşların alacaklarını 31 Mayıs 2017 tarihine kadar sigorta şirketlerinin internet sitelerinden sorgulayabileceklerini belirtti.
Türkiye Sigortalar Birliği’nden konu hakkında yapılan açıklamada, “TC kimlik numarasıyla TC kimlik numarası bilinmeyen kişiler için adı, soyadı ve doğum tarihi ile alacağın bulunduğu şirket bazında sorgu yapılabileceği gibi, tüm şirketler nezdinde zaman aşımına uğrayan alacak bilgilerinin toplandığı güvence hesabı (tazminat için ortak havuz) web sitesi üzerinden de gelen sorgu yapılabilmektedir. Zaman aşımına uğramış alacaklarla ilgili olarak alacağın doğduğu şirkete 15 Haziran 2017 tarihine kadar başvurulması halinde bahse konu alacağın Güvence Hesabı’na devredileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.
Güvence hesabına aktarılabilecek ücret tutarının 42 milyon TL olduğu belirtilirken 125 bin kişinin alacaklı olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
SigortaTürkiye Sigortalar BirliğiTSB
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