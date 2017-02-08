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Sığır cinsi hayvan ithalatında düzenleme

Piyasa düzenlemesi amacıyla tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında uygulanacak teknik şartlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenecek

Sığır cinsi hayvan ithalatında düzenleme

Piyasa düzenlemesi amacıyla tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında uygulanacak teknik şartlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenecek

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:08
Sığır cinsi hayvan ithalatında düzenleme
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BAKANLIĞIN, Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların Ithalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi Için Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak şartlara dair usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte düzenlemeye gidildi. Bu çerçevede piyasa düzenlemesi amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında teknik şartlar Bakanlığın uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
SığırIthalatPiyasa DüzenlemesiKoyunKeçi
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