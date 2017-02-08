Sığır cinsi hayvan ithalatında düzenleme

BAKANLIĞIN, Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların Ithalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi Için Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak şartlara dair usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte düzenlemeye gidildi. Bu çerçevede piyasa düzenlemesi amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında teknik şartlar Bakanlığın uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenecek.