Sigaraya sıkı denetim

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü nedeniyle basın toplantısı düzenleyen İzmir İl Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Kırlangıç, sigara içmenin zararları ve sürdürülen mücadeleyle ilgili açıklamalar yaptı. Tütün ürünü kullanımının yol açtığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle dünya genelinde her yıl 6 milyon dolayında kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Kırlangıç, Türkiye'de de sigara içmenin yaygın bir alışkanlık ve önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Türkiye'de 2020'de kanser vakalarının yüzde 24 artış göstereceğinin tahmin edildiğini belirten Kırlangıç, bu nedenle sigara kullanımının önlenmesinin öneminin her geçen gün arttığını dile getirdi.

PASİF İÇİCİLER TEHLİKEDE

Türkiye'de sigaraya bağlı yıllık 100 bin ölüm meydana geldiğini, ancak bu ölümlerin sigaraya atfedilmeyip kalp krizi, akciğer kanseri gibi isimlerle anıldığına dikkat çeken Kırlangıç, "Oysa bu ölümler erken yaşlarda sigarının neden olduğu hastalıklara bağlı ölümlerdir. Sigara içilmesi KOAH, akciğer kanseri başta olmak üzere hastalıklara neden olur. İzmir'de akciğer kanserlerinin yüzde 93'ü, gırtlak kanserlerinin yüzde 86'sı sigara nedeniyle gelişmektedir" dedi. Türkiye'de en önemli sorunlardan birinin de pasif sigara dumanına maruziyet olduğunu vurgulayan Kırlangıç, her yıl meydana gelen sigaraya bağlı 100 bin ölümün 17 bininin pasif içiciler olduğunu söyledi. Kırlangıç, "Yani başkasının sigara dumanına kapalı ortamda maruz kalmak bile zararlıdır. Evde veya başka kapalı ortamlarda içilen sigarının dumanından, sigarayla ilgisi olmayan insanlar da etkileniyor" diye konuştu.

TEDAVİYLE SİGARAYI BIRAKTILAR

Mustafa Kırlangıç, tütün kullanımının tedavisi mümkün olan ama öldürücü bir hastalık olduğunu söyledi. Sigarayı bırakmak isteyenlerin nikotin bağımlılığına karşı savaşmaları, bu süreçte mutlaka tıbbi destek almaları gerektiğini belirten Kırlangıç, "Tıbbi tedavilerle bırakma dönemindeki zorluklar kolay atlatılmaktadır. İzmir'de sağlık kurumlarında 30 sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor. Önce bilgilendirme yapılıyor. Sigara bırakmaya yönlendiriliyorlar" dedi. 2016 yılında bu polikliniklerde 43 bin 501 başvuru kabul edildiğini, toplam 21 bin 103 kişinin bırakma tedavisine yöneldiğini belirten Kırlangıç, bunlardan 8 bininin sigarayı kesin olarak bıraktığını bildirdiğini söyledi. Bağlantıyı koparanlar nedeniyle geri kalanların tedavisinin sonucuyla ilgili bilgi dönüşü olmadığını dile getirdi. Kırlangıç, sigaraya başlanmaması için en önemli konunun ailede, okulda verilen eğitim olduğunu da söyledi.

İHLAL NEDENİYLE 36 İŞLETME KAPATILDI

Kırlangıç, kapalı alanlardaki tütün kullanımı ihlalleriyle ilgili denetimleri aralıksız sürdürdüklerini açıkladı. İhlal ihbarı yapılan yerlere denetim elemanlarının en geç 2 saat içinde gittiklerini belirten Kırlangıç, 2016 yılı içinde 1597 işletme hakkında tutanak tutulduğunu, 1213 kişiye para cezası uygulandığını ve 36 işletmeye ise kapatma cezası verildiğini açıkladı. Bazen tepkiler de aldıkların belirten Kırlangıç, "Ama kapalı alanlarda sigara içilmez. İhlal edilyorsa gereğini yapmak durumundayız. Taviz vermeden hem sigarayla zararları konusunda bilgilendirme hem de denetimlere taviz vermeden devam edeceğiz. Elektronik sigara da zararlı. İçinde nikotin var. Nargile de zararlı. Nargile içilen işletmeler de kapalı alan kurullarına uymak zorundadır" diye konuştu.

YEŞİL dedektörLE İHBAR YAPILACAK

Kapalı alanlarda sigara ihlali yapılan yerlerin denetimi için İstanbul'da yakında 'Yeşil dedektör' uygulamasının başlayacağını, İzmir'e de kısa süre sonra bu sistemin geleceğini belirten Kırlangıç, akıllı telefonlara indirilen bir programla, sigara ihlali yapılan yerin sadece bir tuşa basarak kendilerine bildirileceğini belirtti. Kırlangıç, "Bulunduğu yerden telefonla ihbarda bulunması mümkün olmayan kişiler, sadece bir tuşa basarak ihlali bildirecek. Ekipler de 45 dakika içinde denetlemeye gelecek. Kül tablası veya sigara ihlali tespiti halinde ceza yazacaklar. Sigara satış yerlerinde de sigaralar müşterilerin uzanabileceği yerde olmayacak. Uzaklarda konulacak. Sigaların üzerinde marka isimleri çok küçük yer alacak" dedi.