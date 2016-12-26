Sicilini temizleyene kredi!

SON dönemde art arda teşvik ve faizsiz krediler ile piyasaya moral ve nakit sağlamaya çalışan hükümet, bu imkanlardan faydalanması zor görülen kara listede bulunan esnaf ve tüketiciler için sicil affını Meclis'e getirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da kabul edilen düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
BAŞKA ENGEL YOKSA...
Peki sicil affı çıkınca ne olacak? Kara listede olduğunuz için banka mevzuatma göre size 5 yıl boyunca kredi açılmaması gerekirken, çıkacak kanun banka yönetimine yeni kredi açmada "kara listeyi dikkate almama" imkânı getiriyor. Yani kredi açılmasını engelleyen başka engeller yoksa banka kara listeyi dikkate almayarak size yeni kredi açabilecek.
ÖDE YA DA YAPILANDIR!
Şahısların veya şirketlerin sicil affından faydalanabilmesi için 6 ay içerisinde mutlaka kara listeye girmelerine sebep olan borçlarını ödemeleri veya yeniden yapüandırmaları gerekecek. Borcunu ödeyen veya yapılandıran kişi ve şirketler kredi alabilecek. Bankalar kredi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri değerlendirirken kara listenin tutulduğu Bankalar Birliği bünyesindeki 'Risk Merkezi'nde bulunan kayıtları dikkate almayabilecek.
KİŞİ VEYA KURUMLAR...
Banka ve kredi sicil affından 'kredi kartı ya da bireysel kredi borcu', 'karşılıksız çek', 'protestolu senet', 'ödenmeyen nakdi veya gayri nakdi kredi' gibi nedenlerle sicili bozulmuş olan kişi ya da kuruluşlar bu aftan faydalanabilecek.
'BORÇLARA DA AF GELİYOR MU?
Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde banka ile anlaşıp borcunuzu yeniden yapılandırmanız halinde 5 yılı beklemeden bankalardan yeni kredi alma imkânınız var. Ancak borcunuzu ödemiş olmanız bankaya size yeni kredi açma 'zorunluluğu' getirmiyor. Kredi verip vermeme bankanın inisiyatifinde, isterse verir istemezse vermez. "Kredide kara liste dikkate alınmaz" şeklinde bir zorunluluk en büyük beklenti. Daha önce borcu olduğu için kara listeye giren ancak borcunu kapattığı halde 5 yıl bu listede kalmak zorunda olanların sicili, yasa çıkınca temizlenecek. 6 ay bekleme zorunluluğu yok. Başvuru yaptığınız banka durumunuzu olumlu bulursa hemen kredi verebilir. Kredi verip vermemekte bankalar serbest olacak.
Medis'te görüşülen sicil affında borçların silinmesi diye bir düzenleme yok. Tasarı, kara listeye girmiş olması nedeniyle yeni kredi alması mümkün olmayanların yeni kredi almalarının önünü açıyor. Yani bankalar esnaf olsun, ticari olmayan kişiler olsun yeni kredi almak isteyenlere kara listeyi dikkate almayarak yeni kredi kartı verebilecek ve kredi kullandırabilecek. Ancak tek şart, mevcut kredi kartı borcunun tamamı 6 ay içinde ödemek ya da aynı süre içinde banka ile anlaşarak yeniden yapılandırmak. Bu yapılmaz ise yeni kredi açılamaz ve kredi kartı verilemez.
Kredi, kredi kartı, çek, senet borcundan dolayı kara listeye alınıp bankalardan eli boş dönenlerin umutla beklediği sicil affı yakında yürürlüğe girecek. Sicili temizlenen hemen kredi çekebilecek
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