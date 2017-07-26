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Sicili bozuk hastaneyle sözleşme yok

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelere “elektronik sicil” uygulamaya hazırlanıyor

Sicili bozuk hastaneyle sözleşme yok

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelere “elektronik sicil” uygulamaya hazırlanıyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:28
Sicili bozuk hastaneyle sözleşme yok
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PİLOT uygulama Eskişehir’deki özel hastanelerde başladı. 2018’de tüm ülkeye yayılması planlanan uygulamayla MR’ı olmayan hastane MR faturası, tomografisi olmayan hastane tomografi faturası kesemeyecek. SGK, teftişten geçemeyen hastanelere uyarı gönderecek. Düzeltme yapmayan hastane ile sözleşme imzalanmayacak. Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren SGK yetkilisi, “Kurumla sözleşme yapan özel hastanelerin artık bir elektronik sicil kaydı (elektronik karnesi) olacak. Bu kayıt hastanenin fiziki kapasitesini, laboratuvarını, röntgenini, tüm tıbbi cihazlarını, doktorunu, hemşiresini, soruşturmalarını, teftişlerini, hasta memnuniyetlerini, aldığı cezaları, hukuksal davaları, başarıları, klinik etkinliklerini kapsayacak” dedi.

ESKİŞEHİR’DE BAŞLADI

Yetkilinin verdiği bilgiye göre sistem Eskişehir’deki tüm özel hastanelerde pilot olarak uygulamaya başladı. Sistemin çok başarılı olduğunu tespit ettiklerini söyleyen yetkili “Bundan sonra hastanelerle sözleşme yapmadan önce elektronik sicil kayıtlarına bakacağız. Diyeceğiz ki ‘hastanenizden şu alanlardan çok şikayet geliyor, düzenleme yapın’, ‘yolsuzluk olmuş düzenleme yapmalısın.’ Sistemle bütün veriler ortaya çıkıyor. MR’olmayan hastane artık MR faturası kesemeyecek. Tomografisi olmayan hastane tomografi faturası kesemeyecek” diye konuştu.

KENDİNİ DÜZELTECEK

Yetkili şu bilgileri verdi: “Bunların dışında PKK-FETÖ ile ilişkilendirilmiş hastanelerle sözleşme yapmadık. Hastalar mağdur ediliyorsa sözleşme yapmadık. Buna ‘stratejik alım’ deniyor. Objektif kriterlerimiz var. Hem hekim bazlı, hem hastane bazlı verilerin olması lazım. Puanlama yapmayacağız. A ilindeki hastanelerimizin profilini bileceğiz. Sistemimizi çok sağlam oluşturuyoruz. Hastalık taşıyan kalplerde hastalığı artırmayacağız. Sistem suçu teşvik etmemeli, engellemeli. Kendini düzeltmeyen hastane ile sözleşme yapmayacağız. Bu hastanelerin de eğer sözleşme yapmamak kendi tercihleri değilse zaten yaşama şansı olmayacak.”

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Anahtar Kelimeler:
SGKElektronik Sicil
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