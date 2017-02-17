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SHGM hizmet tarifesinde yüzde 10 indirim

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havacılık sektörünü desteklemek amacıyla verdiği hizmetler karşılığında aldığı ücretlerde bu yıl için yüzde 10 indirim yaptı

SHGM hizmet tarifesinde yüzde 10 indirim

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havacılık sektörünü desteklemek amacıyla verdiği hizmetler karşılığında aldığı ücretlerde bu yıl için yüzde 10 indirim yaptı

17 Şubat 2017 Cuma 10:42
SHGM hizmet tarifesinde yüzde 10 indirim
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SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), verdiği  hizmetler karşılığında aldığı ücretlerde bu yıl için yüzde 10 indirim yapma  kararı aldı. SHGM'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük, havacılık sektörünü  desteklemek amacıyla verdiği hizmetler karşılığında aldığı ücretlerde bu yıl için  yüzde 10 indirime gitti. Yeni indirimli ücret tarifesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanı Ahmet Arslan’ın onayı ile yürürlüğe girdi.Ayrıca, 2016 yılı hizmet tarifesinde euro olarak belirlenen ücretler  de 30 Aralık 2016 tarihli kur dikkate alınarak TL'ye çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
SHGMSivil Havacılık Genel Müdürlüğü
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