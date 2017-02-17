SHGM hizmet tarifesinde yüzde 10 indirim

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), verdiği hizmetler karşılığında aldığı ücretlerde bu yıl için yüzde 10 indirim yapma kararı aldı. SHGM'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük, havacılık sektörünü desteklemek amacıyla verdiği hizmetler karşılığında aldığı ücretlerde bu yıl için yüzde 10 indirime gitti. Yeni indirimli ücret tarifesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın onayı ile yürürlüğe girdi.Ayrıca, 2016 yılı hizmet tarifesinde euro olarak belirlenen ücretler de 30 Aralık 2016 tarihli kur dikkate alınarak TL'ye çevrildi.