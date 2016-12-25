SGK’dan taksit uyarısı

SGK Müdürü Ali Cennet Çetinkaya, kamu ve özel olarak işveren tarafından yapılandırılan borç tutarının 16 milyon 566 bin 519,75 TL. Bağ-Kur Sigortalılarına ait yapılandırılan borç tutarının ise 2 milyon 828 bin 862,26 TL olduğunu belirtti. Borçlarını yapılandıranların ilk taksitlerini ödeyecekleri tarih konusunda uyarıda bulunan Müdür Çetinkaya, “25 Kasım itibariyle yapılandırma bitti. Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların peşin ve ilk taksit ödeme süresi 2 Ocak 2017 tarihinde sona ermektedir. İşveren ve sigortalılarımız ödemelerini anlaşmalı bankalara da yapabilirler. Borçlarını yapılandıran bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. 2 Ocak 2017 tarihine kadar yatırmaları gereken ilk taksiti mutlaka yatırsınlar. Birinci ve ikinci taksit ödenmezse yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak ve yapılandırmaları bozulacaktır. Ayrıca taksitlendirme süresi içinde prim borçlarının bir yıl içerisinde ikiden fazla ödenmemesi ya da eksik ödenmesi sonucunda da SGK borç yapılandırma hakkı ortadan kalkacak. Başka bir deyişle, ihlal eden kişiler tekrar yapılandırma hükümlerinden faydalanamayacaktır” dedi.
GSS'DE SON TARİH 31 OCAK
SGK Gazipaşa Müdürü Ali Cennet Çetinkaya, Genel Sağlık Sigortası (GSS) yapılandırma başvurularının 31 Ocak 2017 tarihine kadar devam edeceğini ifade etti. Gazipaşa'dan GSS yapılandırması için 22 Aralık 2017 itibariyle 150 civarında başvuru olduğunu belirten Müdür Çetinkaya, "Daha önce hiç gelir testine girmeyenler için büyük fırsat. Bu kişiler 31 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testi yaptırıp kısmi aftan yararlanabilecek. Yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden azsa eski borçlar silinecek. Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili süreç tamamlandı. Ancak genel sağlık sigortası prim borcu bulunan kişiler için fırsat halen devam ediyor. Başvuruda bulunan kişiler yeni yıla borçsuz girebilir. GSS prim borcu konusunda kısmi bir af ve yapılandırma söz konusu. Daha önce hiç gelir testine girmeyenler için kısmi af var. Buna göre çalışmayan ve bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında yer almayan kişilerin 2012'den itibaren gelir testi yaptırması gerekiyordu. Daha önce gelir testine giren ve prim borcu çıkan fakat bu borcu ödeyemeyenler için de yapılandırma imkânı var. Bu borçları yeniden yapılandırarak öderlerse, gecikme zammı ve cezası silinecek. Bu kişilerin borçlarını 12 ayda taksitle ödemeleri halinde borç dışında bir tutar tahsil edilmeyecek" diye konuştu.
NEREYE BAŞVURULACAK?
Daha önce gelir testi yaptırmayan kişiler başvurularını SGK’ya değil, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) yapacaklarını da hatırlatan Çetinkaya, "Vakıflar illerde valiliklerde, ilçelerde ise kaymakamlıklarda bulunuyor. Bu kişiler önce SYDV’lere başvurup gelir testi yaptırdıktan sonra SGK’ya başvuracaklar" dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gazipaşa Müdürlüğü, ilçede yapılandırılan tutarın 19 milyon 395 bin 382 TL olduğunu açıkladı. Gazipaşa'da SGK'ya borcu bulunan toplam 1.249 vatandaş yapılandırmadan yararlandı
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