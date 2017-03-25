SGK’dan hastalara büyük kolaylık

SOSYAL Güvenlik Kurumunca (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişiklik ile vatandaşlar, hasta bezlerinin de içerisinde bulunduğu 119 malzemeyi, önce cebinden ödeyip, daha sonra kuruma giderek parasını istemek zorunda kalmadan, doğrudan eczane veya tıbbi cihaz satış merkezlerinden ücretsiz veya daha az fiyat farkı ödeyerek alabilecek. SGK’nın “Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

DAHA AZ FİYAT FARKI

SGK, Sağlık Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve sigortalı vatandaşlardan kuruma iletilen talepler doğrultusunda, sağlık hizmeti sunumunda yaşanan aksamaların giderilmesi amacıyla SUT’ta bazı değişikliklere ve fiyat güncellemelerine gidildi. Bu değişiklik ile yatarak tedavide kullanılmakta olup sağlık hizmet sunucularınca temini zorunlu olan yaklaşık 46 malzemede yüzde 22-230 arasında değişen oranlarda fiyat artışı yapılarak, söz konusu tıbbi malzemelere erişimin kolaylaştırılması amaçlandı. Yeni tebliğe göre, sigortalılarca tıbbi cihaz satış merkezleri veya eczanelerden temin edilerek SGK tarafından finansmanı sağlanan hasta alt bezi, kolostomi torbası gibi önemli kalemlerin olduğu 119 malzemenin fiyatı yüzde 10 ile yüzde 400 arasında değişen oranlarda artırıldı. Fiyat artışları, bu malzemelere ihtiyacı olan sigortalıların cebinden ödemek zorunda kaldığı fark ücretleri nedeniyle üzerilerinde oluşan yükün kaldırılması için yapıldı.

Gaziler için ‘protez’ kolaylığı

Tebliğde, başta terör mağduru gaziler olmak üzere hastanelerde yatarak tedavi gören hastalar için gereken vücut içi üç boyutlu kişiye özel implantların (internal protezler) ödeme kapsamına alınmasına yönelik değişiklik de gerçekleştirildi. Kişiye özel üretilecek 11 yeni malzeme kalemi belirlendi. Ayrıca yeni kuşak kronik hepatit C ilaç tedavisinden faydalanabilecek hasta grubu genişletilerek, karaciğer harabiyeti olan tüm hastaların tedaviye erişimi sağlandı.