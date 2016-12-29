SGK sigortasız işçiyi böyle yakaladı!

İZMİT'TE gerçekleşen bir olayda, sigortasız olarak çalışan işçi, kurumun aracıyla trafik cezası yedi. Firma bu cezayı ödedi ancak, emniyet cezanın bir örneğini de, araç kurumun üzerine olduğu için, SGK'ya gönderdi. SGK da işçinin sigortalı olup olmadığını kontrol etti. Bunun üzerine sigortası yapılmayan işçi yüzünden firmaya, işçinin işe girdiği tarihten itibaren geriye dönük SGK prim borçlarını ödetti. Bununla da kalmayan SGK, sigortasız işçi çalıştırdığı için kuruma ceza kesti.
"SGK KAYIPLARI HIZLA GİDERİYOR"
Konu ile ilgili görüşleriniz aldığımız SGK uzmanı Oğuz Aslım, SGK sahteciliğinin nasıl ortaya çıkarıldığını anlattı. Aslım'ın açıklaması şöyle;
"Günümüz teknolojisi sayesinde kurumlar birbirleriyle işbirliklerini kuvvetlendirmiştir. Bu sayede SGK da kayıpların hızlı bir şekilde giderilmesini sağlamaktadır. Banka işlemlerinden tutun da trafik cezalarına kadar birçok resmi kayıtta sahtecilik kolaylıkla gün yüzüne çıkarılmaktadır."
SAHTE SİGORTALI BİLDİRMENİN SONUÇLARI
Sahte sigortalı bildirimi tespiti halinde başta gerçek dışı olarak bildirilen sigortalı olmak üzere, işverenleri çok zor durumlara düşürecek sonuçlar doğurmaktadır.
SAHTE SİGORTALI AÇISINDAN;
Çalışmaları fiili olmadığı halde SSK’ya bildirilen kimsenin çalışmaları tespit halinde iptal edilmektedir. Eğer kişi ilk defa Kuruma tescil ettirilmişse sigorta sicil numarası da iptal edilmektedir. Kişi emekli olmuşsa kendisine Kurumca bağlanan aylık veya gelirler iptal edilmekte ve yasal faizi ile kendisinden geri talep edilmektedir. Gerçek dışı sigortalı bildirilen kişi isteğe bağlı sigortaya prim ödemişse, belirtilen primler sigortalıya iade edilmemekte ve Borçlar Kanununun 61/66. maddelerinde düzenlenen sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince Kuruma gelir kaydedilmektedir.
İŞVEREN AÇISINDAN;
Çalışmaları gerçek dışı olarak SSK’ya bildirilen gerçek dışı sigortalıya kısa vadeli sigorta kollarından (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık) yapılan tüm masraflar 506 sayılı Kanun’un 90. maddesi uyarınca sahte sigortalıyı bildiren işverenden talep edilmektedir.
İşverenin işyeri kayıtları, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca geçersiz sayılmaktadır. Bu nedenle işverene 506 sayılı Kanun’un 140. maddesi gereğince ;
a- Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara, aylık asgari ücretin on iki katı tutarında,
b- Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara, aylık asgari ücretin altı katı tutarında,
c- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara, aylık asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.
Yine işveren tarafından ödenen primlerde Borçlar Kanunu md.61/66 uyarınca Kuruma irat kaydedilmekte ve işverene iade edilmemektedir.
Ayrıca işverenin yaptığı gerçek dışı sigortalı bildirimi ile ilgili olarak kendi meslek odasına da bilgi verilmekte ve meslek odalarının disiplin mevzuatları gereğince işlem yapmaları sağlanmaktadır.
Çalıştırdığı işçinin sigortasını yatırmayan kurumu, SGK emniyet sayesinde tespit etti
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