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SGK'dan çok önemli uyarı!

SGK, istihdamı artırmak amacıyla verilen teşvikten yararlanmak için işe giriş belgesi düzenleyen, ancak gereken belgeleri doldurup göndermeyen işverenleri uyardı

SGK'dan çok önemli uyarı!

SGK, istihdamı artırmak amacıyla verilen teşvikten yararlanmak için işe giriş belgesi düzenleyen, ancak gereken belgeleri doldurup göndermeyen işverenleri uyardı

22 Nisan 2017 Cumartesi 15:02
SGK'dan çok önemli uyarı!
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'BİR AYLIK SÜRE DOLMADAN İŞTEN ÇIKARILAN SİGORTALILAR'

SGK'nın duyurusunda işe giriş ve işten ayrılma veya çıkarılma uygulamaları tek tek şöyle anlatıldı:

YÖNETMENLİĞİN  25 inci maddesine eklenen sekizinci fıkra ile ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınması nedeniyle sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler için işe giriş bildirgesi verilme süresinin bir ay olması, işten ayrılış bildirgesi verilme süresinin on gün olması nedeniyle yeni açılan işyerlerinde işe başlatılan ancak bir aylık süre dolmadan işten çıkarılan sigortalıların işten ayrılış bildirimlerinin de bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar işverenlerce verilmesi sağlanmıştır.Diğer taraftan, işten ayrılış bildirgesi, işten ayrılış tarihini takip eden on gün içinde verilmekte olup işverenler yanlışlıkla verdiklerini işten ayrılış bildirgesini on gün içinde e-sigorta yoluyla silebilmektedir.
İşverenlerin, işe giriş bildirgesini belirlenen sürede e-sigorta yoluyla silememeleri halinde ünitelere yazılı olarak müracaat ederek işe başlatmadıkları sigortalıların işe giriş bildirgesini her zaman sildirmeleri mümkün bulunmaktadır.

İSTİHDAM POLİTİKASI ETKİLENİR

SGK'nın uyarı duyurusunda, "Sigortalı işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi istihdam sayılarının ve istihdam politikalarının belirlenmesinde takip edilen önemli kriterlerden biri olup işverenlerin yanlış yaptıkları bildirimlerin düzeltilmesi hususu önem arzetmektedir" cümlesiyle yapılan eksik bildirimlerin istihdam politikalarını etkileyebileceğine dikkat çekildi.

SGK duyurusunda 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 17nci madde teşviğinden yararlanmak için sigortalının işe girdiği tarihten en az bir gün önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması gerekmekte olup bu teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin öncelikle Türkiye İş Kurumumun internet adresi üzerinden sigortalının işsiz olarak kaydını yaptırmaları daha sonra işe giriş bildirgesi düzenleyerek e-sigorta yoluyla Kurumumuza vermeleri gerekmektedir denildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
SGKIstihdam25 Inci Maddesi
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