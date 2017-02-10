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Sevgililer Günü için 8 milyon dolarlık çiçek ihracatı

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Lütfi Göbüş 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında 8 milyon dolar değerinde, 25 milyon dal çiçek ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi

Sevgililer Günü için 8 milyon dolarlık çiçek ihracatı

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Lütfi Göbüş 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında 8 milyon dolar değerinde, 25 milyon dal çiçek ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi

10 Şubat 2017 Cuma 10:15
Sevgililer Günü için 8 milyon dolarlık çiçek ihracatı
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14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala Türkiye’nin en önemli kesme çiçek üretim üssü Antalya’da hazırlıklar tamamlandı. Üreticiler, başta karanfil ve gerbera olmak üzere 25 milyon dal çiçeği İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Romanya ve diğer Avrupa ülkelerine gönderdi. İhracattan 8 milyon dolar gelir elde eden üretici, iç piyasaya yönelik ise gül, lale, gerbera ve karanfilin içinde yer aldığı 20 milyon dal kesme çiçek hazırladı.
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Lütfi Göbüş, kesme çiçek sektörü için en önemli günlerden olan 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

"8 MİLYON DOLARLIK GELİR"
Sevgililer Günü kapsamında Avrupa ülkelerine 25 milyon dal kesme çiçek ihracatı olduğunu kaydeden Göbüş, "İngiltere, Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin tamamına ürün gönderdik. Rusya’ya Domates gibi Karanfil de yasaklı durumda. Rusya’daki pazar kaybımızı Avrupa’nın diğer ülkeleri ile giderdik. 25 milyon dallık ihracattan, 8 milyon dolarlık gelir hedefimizi gerçekleştirdik" dedi.

Sektörlerinin ağırlıklı olarak ihracata yöneldiğini dile getiren Göbüş, "İç pazarda talep arttı. İstanbul’da çok büyük talep var. 4 yıl önce kişi başı çiçek tüketimi 1 dolarken şimdi 4 dolara ulaştı. Süpermarketlerde çiçekler bulunabilir hale geldi. Çiçek, bizim kültürümüze girip, vatandaşlarımız tarafından da satın alınmaya başlandı" ifadelerini kaydetti.

"AVRUPA’YA 25 MİLYON DAL"
Avrupalı sevgililerin çiçeklerinin Antalya’dan hazırlanıp gönderildiğinin altını çizen Göbüş, "Karanfil ağırlıklı, Gerbera çiçeği ihracatı gerçekleştirdik. 25 milyon dallık ihracat gerçekleşti. Ama durmayacağız, bizim yıl boyu ihracatımız yaklaşık 500 milyon dal civarında. Sevgiler Günü’nün ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 26 Mart’ta İngiliz Anneler Günü, Paskalya ve Anneler Günü gibi önemli günlerimiz var. Hızlı şekilde ürettiğimiz ürünleri Avrupa pazarlarına göndermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bir iki aylık soğuk hava sürecinde kesme çiçek üretiminde azalma olduğuna değinen Göbüş, havaların ısınmasıyla birlikte hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

"İÇ PİYASAYA 20 MİLYON DAL"
Gül ve lalenin daha çok iç piyasaya yönelik hazırlandığını vurgulayan Göbüş, "Gül çok popüler ürünlerden biridir. Gül de şu an ithalatçı ülke durumundayız. İç piyasa da 20 milyon dal kesme çiçek satışı gerçekleştirdik. İç piyasada ağırlığı İstanbul çekiyor. İstanbul’da her köşe başında Antalya’nın çiçeklerini görebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

"KRİZDEN ETKİLENMEDİK"
Rusya pazarının açılmasını beklediklerini dile getiren Göbüş, "Domatesle birlikte tek yasaklı çiçeklerden karanfil kaldı. Bu pazarı kaybettik diye biz pazarlara küsmedik. Bu kayıpları, Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkelerinde sağladık. Ürünlerimizin hepsini krizden etkilenmeden ihraç edebilir durumdayız. Krizden etkilenmeyen tek sektör olarak süs bitkilerini gösterebiliriz" diye konuştu.

"YENİ ALANLAR"
Kesme çiçek sektörün büyümesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Göbüş, "Yeni alanlar açılır ve üretimi artırdığımız takdirde yine ihracatı rahatlıkla yapabiliriz. Avrupa pazarlarında bizim aldığımız pay çok düşük. Bu pazarlarımızı daha da büyütebiliriz. Yatırım alanlarının bulunması halinde ihracatımızı kat kat arttırabiliriz" dedi.

"MODERN PAKETLEME"

Paketlemede modernleşmeye başladıklarının altını çizen Göbüş, "Buket ürünleri için yeni makinemizi kullanıyoruz. Biz de verimliliğimizi arttırmak durumundayız. Kaliteye önem veriyoruz. Göze hoş gelen, herkesin seveceği buketler oluşturuyoruz. Müşterimiz sevdiklerine çiçek alsın" ifadelerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günüçiçek Ihracatı
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