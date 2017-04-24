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Sektörel güven endeksi 3 puan arttı

TÜİK verilerine göre nisan ayında hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endeksleri yükselirken inşaat sektörü güven endeksi geriledi

Sektörel güven endeksi 3 puan arttı

TÜİK verilerine göre nisan ayında hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endeksleri yükselirken inşaat sektörü güven endeksi geriledi

24 Nisan 2017 Pazartesi 10:39
Sektörel güven endeksi 3 puan arttı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin "sektörel güven endeksi" istatistiklerini açıkladı. Nisan ayında, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre 3 puan artışlar yüzde 99,9 oldu.
Hizmet sektörü güven endeksindeki yükselişte; son üç aylık dönemde "iş durumunun" iyileştiğini, "hizmetlere olan talebin" arttığını ve gelecek üç aylık dönemde de "hizmetlere olan talebin" artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artması etkili oldu.
Buna göre hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5, yüzde 3,3 ve yüzde 1,1 arttı.
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ 4 PUAN YÜKSELDİ
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi de nisan ayında yüzde 4,1 oranında artarak 101,6 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. "Mevcut mal stok seviyesinin" mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,2 ve yüzde 7 artarken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 1,6 azaldı.
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise bir önceki aydaki 85,8 seviyesinden, 85,7 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksindeki azalışta; "alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini" mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "toplam çalışan sayısında" artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının gerilemesinden kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,2 düştü.
 

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Anahtar Kelimeler:
Sektörel Güven EndeksiTüikVERİ
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