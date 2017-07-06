Seferberlik ilaç oldu

EKONOMİDE yavaşlamanın istihdamda yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için çalışma hayatında başlatılan seferberlik, meyvelerini veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla start verilen ve ticaret ile sanayi odalarının desteğini alan kampanyayla kısa sürede 1 milyondan fazla kişiye iş sağlandı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, işsizlik oranlarında düşüş trendinin devam ettiğini belirterek, “2016 yılında net istihdam sayısı 137 bindi, bu yıl şu ana kadar 1 milyon 100 bin net istihdama ulaşıldı” açıklamasını yaptı. 15 Temmuz’daki darbe girişimi sürecinde Türkiye ekonomisinin gerçek olaylarla test edildiğini hatırlatan Canikli, yaşanan olaylara rağmen ekonominin dinamiklerinde bozulma yaşanmadığını vurguladı.



Ekonomide kaygı yok

Türkiye’nin koşar adımlarla yoluna devam ettiğini anlatan Canikli, “Bütün olanlara rağmen bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5’lik büyüme oranı, şapka çıkartılacak bir orandır, Türkiye açısından son derece gurur vericidir. Şu an için ekonomiye dair hiçbir kaygımız yok” değerlendirmesinde bulundu. Yıl sonunda yüzde 5’lik büyüme rakamına ulaşılmasının sürpriz olmayacağını dile getiren Canikli, güçlü büyüme görünümünden hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. Türkiye’nin istihdamını ve milli gelirini artırması için sürekli büyümesi gerektiğini vurgulayan Canikli, bütün ekonomik aktörlerin güçlü büyümeye katkı sağlamalarının önemine işaret etti.

Canikli, özellikle bankaların üretime destek verdikleri sürece değerli olduklarını belirterek, “Bankalar amaç değil, büyümeyi ve üretimi artırmak için araçtır. Hiç kimsenin bunu unutmaması gerekir” diye konuştu.



Hedef Aralık’ta tek hane

İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500 bin kişiye işbaşı

eğitimi ile istihdam sağlanması öngörülüyor. İşsizlik oranı istihdam seferberliği kapsamında verilen teşviklerin desteğiyle geriliyor. Yılbaşında yüzde 13’le 7 yılın zirvesine ulaşan işsizlik rakamları, Mart’ta yüzde 11.7’ye indi.

Hükümet Aralık ayında işsizlik verilerinin tek haneye ineceğini öngörüyor.