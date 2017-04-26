Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
94635
ALTIN
145.488
DOLAR
3.5853
STERLIN
4.5958
EURO
3.9192
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Nisan 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
26 Nisan Günlük Burç Yorumu
Görme engellilere özel gözlük!
Görme engellilere özel gözlük!
TEOG’a bir gün kala stres kontrolü çok önemli!
TEOG’a bir gün kala stres...

Sebze-meyve fiyatı yüzde 60 düşecek

Havaların soğuk gitmesi ve geciken hasat nedeniyle fahiş fiyatlardan pazar tezgâhına giren yaz meyve ve sebzeleri, yeni hasatla birlikte yüzde 60 ucuzlaması bekleniyor

Sebze-meyve fiyatı yüzde 60 düşecek

Havaların soğuk gitmesi ve geciken hasat nedeniyle fahiş fiyatlardan pazar tezgâhına giren yaz meyve ve sebzeleri, yeni hasatla birlikte yüzde 60 ucuzlaması bekleniyor

26 Nisan 2017 Çarşamba 08:12
Sebze-meyve fiyatı yüzde 60 düşecek
banner404

PAZARDA el yakan, hatta mart başında çeyrek altın fiyatlarıyla yarışan yaz mevsimi sebze ve meyve fiyatları, artan sıcaklıkla birlikte ucuzlayacak. Hem sera hem de sezon ürünlerinin hallere girmesiyle birlikte fiyatlarda yüzde 60'a yakın düşüş olması bekleniyor. Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM)Başkanı Burhan Er, özellikle sebzede bu hafta içinde fiyatların dip yapacağını söyledi. Er, "Meyvede ise sezon başında 300 liraya satılan erik 8-10, 150 liraya satılan kayısı 9 liraya kadar düşecek. Hasat arttı. Sıcak havayla birlikte ürünün üzerinden örtüleri kaldırdık. Dolayısıyla pazarda hem meyvede hem de sebzede ciddi fiyat düşüşleri göreceğiz" dedi. Vatandaşın uzun zamandır yüksek fiyatlardan dolayı semt pazarlarından iki üç poşetle döndüğünün altını çizen Er, "Biz de fiyatlardan dolayı mağdurduk ama ısınan hava bütün mağduriyetleri ortadan kaldıracak" diye konuştu.

HASAT GECİKTİ, FİYAT ARTTI
Mersin Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Refik Canatan da haftasonu itibarıyla fiyatların en az yüzde 60 düşeceğini söyledi. "Mevsim normallerinin altında giden hava koşulları nedeniyle seradaki ürün dahi soğuktan etkilendi. Dolayısıyla ürün geç yetişti, hasat gecikti bu da fiyatlara yansıdı" diyen Canatan, haftasonu itibarıyla hem pazar esnafının hem de tüketicinin cebinin rahatlayacağını, herkesin nefes alacağını söyledi.

DOMATES FİYATLARI MAYIS'TA İNECEK
Tarlada 2, halde 4 pazarda 8-10 liraya kadar çıkan domatesin fiyatı euroyu da doları da ikiye katladı. Vatandaş fiyatın inmesini beklerken, komisyoncular ise mayısla birlikte hasadın başlamasını takiben domates fiyatında düşüş bekliyor. Ancak domates fiyatını etkileyen sadece geciken hasat değil. Sektör oyuncuları hasadın bir süre ihracat için bekletildiğini dolayısıyla beklenen fiyat düşüşünün geciktiğini belirtiyorlar. Bunu rakamlar da ortaya koyuyor. Rusya ile yaşanan kriz üzerine yeni pazarlar bulan üretici, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46.4 artırdı. Sektör oyuncularına göre, şu anki fiyatlar suni. Esas mayıs ayında oluşacak fiyat geçerli olacak.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
EKONOMİTÜMESKOMBurhan Er
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cebinizde geçersiz 184 milyon lira var
Cebinizde geçersiz 184 milyon lira var
Dev dönüşüm için düğmeye basıldı!
Dev dönüşüm için düğmeye basıldı!
Suudi yatırımı et’i uçurur mu?
Suudi yatırımı et’i uçurur mu?

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals