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Savunmada yerlileştirme atağı

Savunma sanayisinde mevcut Ar-Ge projelerinin yanı sıra yerli imkanlarla yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik "geniş alan" çağrılarına çıkılmaya başlandı. Bu kapsamda yüksek güvenilirlikli haberleşme, değerli verilerin korunması, deniz araçları tahrik sistemi gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projeler hayata geçirilecek

Savunmada yerlileştirme atağı

Savunma sanayisinde mevcut Ar-Ge projelerinin yanı sıra yerli imkanlarla yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik "geniş alan" çağrılarına çıkılmaya başlandı. Bu kapsamda yüksek güvenilirlikli haberleşme, değerli verilerin korunması, deniz araçları tahrik sistemi gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projeler hayata geçirilecek

26 Mart 2017 Pazar 13:26
Savunmada yerlileştirme atağı
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SAVUNMA Sanayii Müsteşarlığı (SSM), mevcut Ar-Ge projelerinin yanında yerli imkanlarla yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik "geniş alan" çağrılarına çıkmaya başladı. 
Müsteşarlıkta Ar-Ge ve teknoloji yönetimi alanlarındaki yeni organizasyonun ardından yeni bir yaklaşım hayata geçirildi.
Buna göre, yeni süreçte klasik Ar-Ge projeleri sürdürülecek. Örneğin, insansız hava araçlarındaki (İHA) ihracat lisansına sahip parçaların üretimi, roketlerdeki arayıcı başlıkların geliştirilip üretilmesi gibi çalışmalar bu kapsamda yürütülecek.
Yeni dönemde bu çalışmaların yanı sıra "geniş alan" çağrılarına da çıkılacak. Böylece ulaşılmak istenen, ihtiyaç duyulan yeni teknolojilere erişim konusunda daha dinamik bir yapının oluşturulması öngörülüyor. "Geniş alan" çağrılarında özellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesine odaklanılacak.
Bu kapsamda, ilk Ar-Ge geniş alan çağrıları Bilişsel Haberleşme Teknolojileri Geliştirilmesi, Deniz Araçları Tahrik Sistemi Geliştirilmesi, Yerli Alaşım Geliştirilmesi, Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları Geliştirilmesine yönelik yayımlandı.
Çağrılarla yerli firma, kurum, kuruluşların konuyla ilgili yeteneklerinin, yetkinliklerinin ve Ar-Ge proje önerilerinin değerlendirilerek, başlatılacak projelerin ve modellerinin belirlenmesi hedefleniyor.
YÜKSEK GÜVENLİ HABERLEŞME
"Bilişsel Haberleşme Teknolojileri Geliştirilmesi" çağrısı kapsamında, öncelikli olarak yüksek güvenilirlikli haberleşme, bilişsel haberleşmede dağıtık çözümler, dağıtık sistemlerde spektrumun etkin ve verimli kullanımı için girişim yönetimi, planlama gerektirmeyen ve ölçeklenebilir yapıya sahip ağ kurulumu, gizlilik ve saptanmaya karşı direnç, çok taşıyıcılı ve çoklu erişimli dalga şekillerine uyumlu spektrum sezimi, yeni algılama yöntemleri ve bilişsel olarak toplanan bilgilerin yönetimi, tasarlanan bilişsel ve dağıtık yöntemlerin test edilebileceği platformlar, uyarlamalı frekans kullanımı, birden fazla alıcılı yapıda ortama erişim ve yönlendirme, durumsal farkındalık uygulamaları ve konum bulma konularında projeler bekleniyor.
YÜKSEK DEĞERLİ VERİLERE KORUMA
"Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları Geliştirilmesi" çağrısı kapsamında, yenilikçi veri toplama ve ön işleme yöntemleri, araçları, yazılım tanımlı veri depolama, veri madenciliği (Yenilikçi yöntem ve algoritmalar, yüksek başarımlı hesaplama, sosyal ağ analizi), veri analitiğine (Otomatik bilgi çıkarımı ve geri getirme, makine öğrenimi) yönelik teknoloji konuları üzerinde duruluyor.
Ayrıca bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum, kuruluşlarının sahip olduğu yüksek değerli verinin saklanması, değerlendirilerek bilgiye dönüştürülmesi ve güvenliğinin sağlanması ile siber güvenlik uygulamaları ve istihbarat çözümlerine yönelik uygulamalar geliştirilmesi hedefleniyor.
KRİTİK MOTOR PARÇALARI İÇİN YERLİ ALAŞIM
"Yerli Alaşım Geliştirilmesi" çağrısı, havacılık kalite paslanmaz çelik ve nikel bazlı süperalaşım üretimini kapsıyor. Bu alaşımların üretimi için vakum indüksiyon ergitme, cüruf altında yeniden ergitme ve vakum altında yeniden ergitme proseslerinin kullanılması gerekiyor. Üretilen alaşımların gaz türbinli motorların kritik parçalarının imalatlarında kullanılması hedefleniyor.
Bunun yanı sıra havacılık uygulamaları için titanyum ve zırhlı araçlar için balistik çeliklere yönelik yerli alaşım geliştirme önerileri de değerlendirilecek.
DENİZDE GELECEĞE YATIRIM
"Deniz Araçları Tahrik Sistemi Geliştirilmesi" çağrısıyla, öncelikle su altı platformlarda kullanılabilecek tahrik sistemlerinin milli imkanlarla geliştirilmesi için yerli imkan, kabiliyet ve altyapının öğrenilmesi amaçlanıyor.
Bu çerçevede, yeni ve konvansiyonel teknolojileri ve enerji kaynaklarını kullanarak geleceğin su altı platformları için tahrik sistemleri araştırılacak. Çağrı ile firma, kurum, kuruluşların konu ile ilgili yeteneklerini, yetkinliklerini ve Ar-Ge proje önerilerini değerlendirerek konuya yönelik başlatılacak projelerin ve proje modellerinin belirlenmesi hedefleniyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
SavunmaSavunma Sanayii Müsteşarlığı
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