Savunmada hedef 2016’yı 4’e katlamak

GEÇTİĞİMİZ yıl savunma sanayi ihracatını yüzde 1,4 arttırarak, 1.7 milyar dolara çıkaran Türkiye'nin, 2017 içerisinde 6 milyar dolarlık iş bağlaması bekleniyor. Ülke savunmasında dışa bağımlılık yüzde 21'lere kadar gerilerken, Türkiye bu alandaki yerlilik oranını yüzde 60'a taşımayı başardı. 400'den fazla savunma projesinden oluşan 35 milyar dolarlık portföyün sahibi Türkiye, şimdilerde yakın coğrafyalardaki stratejik hamleleriyle dikkat çekiyor. Türk savunması ihracatının Körfez ve Orta Doğu odaklı yükselmesi dünya silah sanayi devlerini rahatsız etmiş durumda.

AMAÇ MORAL BOZMAK

Savunma teknolojilerinin artan ihracatını engelleyemeyen Batılı ülkeler, uluslararası ticarette görünmez engeller olarak tanımlanan uygulamalara başvuruyor. Son olarak Almanya, DEAŞ'la mücadelede etkin kullanılan Leopard tanklarının hasar gören parçalarına ambargo uygulasa da Fırat Kalkanı Harekâtı'nı baltalamak için yapılan bu hamle, Türkiye'yi etkilemeyecek. Çünkü, savunma sanayisine ilişkin politikalarını yeniden kurgulayan Türkiye, İran ve ABD geriliminin tekrar başlama ihtimaline karşın hızla silahlanan ve sermayesine yeni yatırım alanları arayan Körfez bölgesi için yeni bir kanal açmış durumda.

KÖRFEZ'İN SAVUNMASI BİZDEN

Türkiye'nin Körfez politikasında adeta öncü kuvvet olarak hareket eden 450 yerli savunma şirketi, son 4 yıl içinde Orta Doğu pazarında dev ortaklıklara imza attı. Milli silah teknolojilerinin üretimi için deneyim ve tecrübe kazanan Türk firmalar, karşılıklı işbirlikleri sayesinde bölgeye olan savunma ihracatını da yüzde 20 oranında arttırdı. Katar ile 2 milyar dolarlık savunma sanayii projelerinin imzalanması gündemde. Öte yandan Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 661 milyon dolarlık zırhlı araç satışı yapmak için anlaşma sağladı.

Türk savunma devlerinin teknoloji transferi teklifiyle Körfez'e gitmesi de küresel rekabette yerli şirketleri öne çıkartıyor. ABD başta olmak üzere Batılı şirketlerin en önemli alıcısı durumunda olan Körfez ülkelerinin, savunmadaki tekeli kırabilmek için Türkiye'ye yönelmesi silah yasaklarının arkasındaki nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

İTHALATA BAĞIMLILIK AZALDI

Türk savunma sanayisinin son yıllardaki performansının arkasında önemli Ar-Ge yatırımları ve teşvikleri yer alıyor. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği verilerine göre, sektörün ürün ve teknoloji geliştirme harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak, 904 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Kaynağın yüzde 13'ü teknoloji geliştirmeye, yüzde 87'si ürün geliştirmeye ayrıldı. Türkiye'nin savunma ithalatı için 2016'da harcadığı paranın 1,6 milyar dolara gerilemesinde dışa bağımlılığın azaltılması ve güçlü yerel katkı etkili oldu.

