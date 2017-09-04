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Sanal paralar bu kez çok sert çakıldı

Cuma günü tarihi zirvelerini yenileyen sanal para birimleri Çin Merkez Bankası’nın yaptığı açıklama ile sert düşüyor

Sanal paralar bu kez çok sert çakıldı

Cuma günü tarihi zirvelerini yenileyen sanal para birimleri Çin Merkez Bankası’nın yaptığı açıklama ile sert düşüyor

04 Eylül 2017 Pazartesi 18:25
Sanal paralar bu kez çok sert çakıldı
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1 EYLÜL Cuma günü 4,927 dolar (16.900 TL) ile tarihi zirvesini yenileyen Bitcoin bugün büyük düşüş yaşıyor. Gün içerisinde 4.214 dolara kadar gerileyen Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 5,31 düşüşle 4.351 dolardan işlem görüyor. 

Sert düşüş Bitcoin'den sonraki en büyük sanal para birimi Eteryum’da da yaşanıyor. Yine 1 Eylül'de 394,78 dolar ile tarihi zirvesini yenileyen Eteryum şu sıralar günlük bazda tam yüzde 15 değer kaybıyla 298,30 dolardan işlem görüyor.

SERT DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Borsa ve altında sert hareketlere neden olan Kuzey Kore’nin yapmış olduğu hidrojen bombası denemesi sanal paralardaki düşüşün nedeni değil. Siyasi ve ekonomik gelişmelerden diğer yatırım enstrümanlarına kıyasla daha az etkilenmesi ile bilinen sanal paradaki bu sert düşüşün ardındaki sebep Çin Merkez Bankası’nın bugün yaptığı açıklama. Banka, sanal para dünyasında son zamanlarda oldukça önemli yer tutan ve bir nevi sanal para ile halka arz sistemi olan ICO’nun yasadışı olduğunu açıkladı. Banka açıklamasında ayrıca bu tür arzları gerçekleştirenlere ceza verileceğini de kaydetti. Bu açıklama ardından sanal para birimleri düşüşe geçti.

ICO NEDİR?

ICO, blockchain ve sanal para teknolojilerini içeren projelerde girişimcilerin başlangıç yatırımını sağladıkları bir çeşit halka açılmaya verilen isim olarak biliniyor. Özellikle blockchain kavramının yaygınlaşması, Bitcoin ve Eteryum gibi sanal paraların kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıktı. 

Halka açılma yani IPO ve sanal para ile halka açılma yani ICO görünüşte birbirine benzer olsalar da birbirlerinden önemli farklılıkları bulunuyor. Her ikisi de bir kitlenin yatırımıyla bir projeyi hayata geçirmeyi ve oluşan değerden yatırımcılara pay vermek üzerine kurulu. Ancak IPO yatırımcıları genellikle daha büyük sermayecilerken ICO ile bir projeye 100 dolar bile yatırım yapılabiliyor. Diğer bir fark ise ICO fonlaması sonucunda yatırımcıya para değil “sanal para” verildiğinden ICO birçok ülke kanununa tabi değil. Fakat IPO yani halka arzlar ise tamamen yasalarla takip ediliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Çin Merkez BankasıCuma Günü
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