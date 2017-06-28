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Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açıyor

Fabrikanın yaklaşık bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor

Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açıyor

Fabrikanın yaklaşık bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor

28 Haziran 2017 Çarşamba 23:36
Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açıyor
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GÜNEY Koreli teknoloji devi Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açacağını duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 2020 yılında açılacak 380 milyon dolarlık fabrikanın bölgede 954 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.

Söz konusu fabrikada ABD pazarı için ev aletleri üretileceği bilgisine yer verilen açıklamada, Güney Carolina eyaletinin seçimiyle ilgili olarak ise bölgenin güçlü tedarik zinciri ve ulaşım altyapısı özelliklerine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) B.K. Yoon, ABD piyasasının şirket için "en hızlı büyüyen ve en önemli tüketici pazarı" olduğunun altını çizdi.

Samsung'un Güney Carolina'da 800 kişiye istihdam sağlayan çağrı merkezinin olduğunun kaydedildiği açıklamada, firmanın bugüne kadar ABD'de 10 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
SamsungABDFabrika
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