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'Sakin Kent'Uzundere Misafirlerini Büyülüyor

Erzurum'un "sakin kent" unvanı verilen Uzundere ilçesi, Tortum Gölü, tarihi yapıları, köprüleri, yemyeşil yaylaları ve ormanlarıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Belediye Başkanı Özsoy:"İnsanımızın olağanüstü misafirperverliği ve bozulmamış doğamız, sakin kentler ağına girmemizi sağladı. Fizikte 'çarpan etkisi' diye bir deyim var. Bu ağa girdikten sonra, yerli turistin yanında yabancı turist patlaması da oldu

'Sakin Kent'Uzundere Misafirlerini Büyülüyor

Erzurum'un "sakin kent" unvanı verilen Uzundere ilçesi, Tortum Gölü, tarihi yapıları, köprüleri, yemyeşil yaylaları ve ormanlarıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Belediye Başkanı Özsoy:"İnsanımızın olağanüstü misafirperverliği ve bozulmamış doğamız, sakin kentler ağına girmemizi sağladı. Fizikte 'çarpan etkisi' diye bir deyim var. Bu ağa girdikten sonra, yerli turistin yanında yabancı turist patlaması da oldu

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:10
'Sakin Kent'Uzundere Misafirlerini Büyülüyor
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ERZURUM'UN "sakin kent" unvanı verilen Uzundere ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından geçen yıl "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere, Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Yedigöller'in yanı sıra tarihi kiliseleri, köprüleri, yemyeşil yaylaları ve ormanlarıyla dikkati çekiyor.Üç bin yıllık tarihinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Uzundere, geleneksel yaşam biçimlerini korumayı hedefleyen "sakin kent" ağına kabul edilmesinin ardından, bu yıl yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.Uzundere'nin misafirlerini adeta büyüleyen doğal güzellikleri, .İlçe Belediye Başkanı Halis Özsoy,Uzundere'nin sakin şehirler ağına seçilmesinin önemli olduğunu söyledi.Özsoy, "İnsanımızın olağanüstü misafirperverliği ve bozulmamış doğamız, sakin kentler ağına girmemizi sağladı. Fizikte 'çarpan etkisi' diye bir deyim var. Bu ağa girdikten sonra, tam bu deyimle, yerli turistin yanında yabancı turist patlaması da oldu." ifadelerini kullandı.Dünyada, sakin kentleri ziyaret eden bir kitle bulunduğunu anlatan Özsoy, "O kitle, düzenli olarak Uzundere'ye gelip ziyaretler gerçekleştiriyor. Natürel doğamız ve doğal insan malzememiz, onları daha da çok cezbediyor." dedi.Özsoy, ilçenin güzelliklerinin yanında doğal yaşam tarzının da dikkati çektiğini vurguladı.

"DOĞASEVERLER ARADIĞI HER ŞEYİ BULABİLİYOR"

İlçenin endemik bitki bakımından zengin olduğuna işaret eden Özsoy, "Uzundere'ye gelenler, doğal meyveleri, köy yumurtasını, tereyağını yiyebiliyor. Doğal sit alanlarımız var. Ziyaretçilerimiz Tortum Gölü'nde rafting, kano yapabilecek. Bisikletiyle doğa gezintilerine çıkabilecek, dağlarımızdaki mesire alanlarında kamp yaparak, konaklayabilecek." diye konuştu.Doğaseverlerin aradığı her şeyi ilçede bulabileceğini dile getiren Özsoy, "Doğaseverler, adrenalin tutkunu da oluyor. Burada kaya tırmanışları da yapılıyor. Yabancı turistler, bu tür aktiviteler nedeniyle günlerce başka bir yere gitme ihtiyacı duymadan Uzundere'de kalabiliyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sakin KentUzundere
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