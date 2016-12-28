'Sahte içkiye dikkat edin'

BUNA karşı bir de piyasaya sürülmüş olan sahte içkiler var. Kaçak ve sahte ürünler hem sağlığı bozuyor, hem de ölüme yol açıyor. Bu yılbaşında yerli ürünleri tercih edin" dedi. Yılbaşı kutlamalarına sayılı günler kala yapılan denetimlerde zabıta ve emniyet güçlerinin çok sayıda sahte ve kaçak alkol ele geçirdiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, vatandaşı uyardı. Özellikle yılbaşında bilinen güvenilir yerden alışveriş yapılması gerektiğini belirten Palandöken, "Vatandaşlarımız, yılbaşına sayılı günler sebebiyle alacakları alkollü içkilere ve diğer ürünlere oldukça dikkat etmeli. Çünkü zabıta ve emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlar piyasaya sürülmeye hazır binlerce şişe alkol ele geçirildi. Buna karşı bir de piyasaya sürülmüş olan sahte içkiler var. Yeni yılda alkol alacak olan vatandaşlarımız kaçak olarak değil, sağlıklı koşullarda hazırlanarak satışa sunulan alkollü içecekleri tercih etmeli. Bunun için mutlaka bilinen ve güvenilir yerlerden alışverişler yapılmalı" diye konuştu. Kaçak içki, merdiven altı üretim şekerleme, kalitesiz tekstil ürünleriyle hazırlanan, süslü, göz alıcı, yabancı menşeli paketlerin içerisindeki ürüne mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Süslü paketlerin dışı sizi, içi hediyeyi verdiğiniz arkadaşınızı yakar. Her zaman olduğu gibi yılbaşında da alışverişlerinizi ehil eller tarafından üretilerek satışa sunulan, gerçek esnaflardan yerli ürünlerden yapılması sağlık ve ülke ekonomisi açısından çok önemli. Alkollü içki ve sigaraların Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) belgeli, bandrollü olması gerekiyor. Çikolata, şekerleme, kuruyemiş gibi gıda maddelerinin bayat, gömlek, kravat benzeri tekstil nitelikli eşyaların da sahte olup olmadığına bakılmalı. Sahte içki ve bayat gıdaların geçmişte çok sayıda insanın ölümüne ya da sakat kalmasına yol açtığı unutulmamalı. Ayrıca merdiven altı üretim ve satışın, vergisini düzenli ödeyerek ekonomiye katkı sağlayan gerçek esnafın mağduriyetine, haksız rekabete yol açtığı da dikkate alınmalı. En önemlisi bu yıl eşiniz ve dostunuzun yanı sıra ülke ekonomisini düşünerek yerli üretime yönelik ürün ve hediyeleri tercih edin" ifadelerini kullandı. Kaçak ya da sahte içki ile gerek kolluk kuvvetlerinin gerekse belediye zabıta ekiplerinin mücadelelerini sürdürürken 2016 yılı başında alkollü içkiler nedeniyle onlarca kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Palandöken, "Yeni yıla sayılı günler kala yine kaçak ve sahte içki üreticileri iş başında. Kolluk kuvvetleri bu fırsatçılara göz açtırmamaya çalışırken halkımız da alışverişlerinde dikkatli olmalı. Bu tür kaçak üreticiler hem vergi kaybına, hem de vatandaşlarımızın canlarını kaybetmesine sebep oluyorlar" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zabıta ve emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda piyasaya sürülmeye hazır binlerce şişe alkol ele geçirildi
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