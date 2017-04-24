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Sağlık turizminde hedef 2 milyon yabancı

Türkiye sağlık turizminde dünyanın ilk 5 ülkesinden biri. 2017 yılında hedefe kitlenen sektör daha fazla sayıya ulaşmak için uğraş veriyor

Sağlık turizminde hedef 2 milyon yabancı

Türkiye sağlık turizminde dünyanın ilk 5 ülkesinden biri. 2017 yılında hedefe kitlenen sektör daha fazla sayıya ulaşmak için uğraş veriyor

24 Nisan 2017 Pazartesi 09:17
Sağlık turizminde hedef 2 milyon yabancı
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ÜLKEMİZE en fazla Almanya, Libya, Rusya ve Irak’tan hasta geliyor. Almanlar ve Hollandalılar özellikle göz tedavisi konusunda Türkiye’yi tercih ediyor. Dünya Sağlık Konseyi, 2023 yılında Türkiye’de sağlık imkanlarından yararlanan hasta sayısının 2 milyona ulaşacağını öngörüyor. Sektör temsilcileri de bu sayıya ulaşmak için kendilerine hedef koymuş durumda. Ülkemize sağlık turizmi için gelenler en çok temmuz ayını tercih ediyor. İl olarak ise temmuzda en fazla Antalya seçiliyor. Bu veriler hastaların hem tedavi olmak hem de tatil için Türkiye’ye geldiğini gösteriyor. Medikal hastaların 7’de 1’i göz hastalıkları için Türkiye’yi tercih ediyor. Bu alanda en çok İstanbul, Antalya ve Ankara ziyaretçi ağırlıyor. Bu iller aynı zamanda onkoloji, kardiyovasküler ve estetik cerrahisinde de başı çekiyor.
AB'DEN % 60 DAHA UCUZ
Türkiye’nin sağlık alanında marka ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar ülkemizin ucuzluğu ile de tercih sebebi olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin bu anlamda birçok Avrupa ülkesine göre yüzde 60’a varan oranlarda daha uygun fiyatlarda tedavi imkanı sunduğu ifade ediliyor. Kalp-bypass operasyonları İspanya’da 40 bin dolar civarında iken Türkiye’de 8-20 bin dolara yapılabiliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık TurizmiDünya Sağlık Konseyi
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