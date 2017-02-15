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15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

Rusya’dan gizli nükleer füze denemesi

New York Times gazetesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Buna göre uzun bir süredir nükleer başlıklı bir füze denemesi yapan Rusya, söz konusu füze başlığını gizlice bir üsse konuşlandırdı. İddiaya göre gizlilikle yürütülen çalışmalar aynı zamanda Rusya’nın 1987 yılında imzalanan "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması"nı ihlal ettiği anlamına geliyor

Rusya’dan gizli nükleer füze denemesi

New York Times gazetesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Buna göre uzun bir süredir nükleer başlıklı bir füze denemesi yapan Rusya, söz konusu füze başlığını gizlice bir üsse konuşlandırdı. İddiaya göre gizlilikle yürütülen çalışmalar aynı zamanda Rusya’nın 1987 yılında imzalanan "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması"nı ihlal ettiği anlamına geliyor

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:01
Rusya’dan gizli nükleer füze denemesi
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times Rusya’nın nükleer füze başlıklarıyla ilgili haberini kimliklerini gizli tuttuğu Amerikalı yetkililere dayandırıyor.
Haberde, Rusya'nın son birkaç yıldır geliştirip test ettiği SSC-8 nükleer başlıklı karadan fırlatılan güdümlü füze bataryasını, Volgograd yakınındaki füze test üssü olan Kapusting Yar'dan alıp  operasyonel bir üsse konuşlandırdığı öne sürüldü.
Aynı zamanda Rusya'nın Kapusting Yar üssünde iki SSC-8 bataryası bulunduğu ve bunlardan birinin geçen aralık ayında başka bir yere taşındığı belirtiliyor.
Amerikan istihbaratı, raporlarında füze sisteminin deneme aşamasında olduğunu belirtmek için füzeleri “SSC-X-8” olarak niteliyor.
Haberde, bir süredir raporlarda füzenin artık deneme aşamasında bulunmadığı ve operasyonel olduğuna işaret edecek şekilde "X" harfinin çıkarıldığı iddiasına da yer verildi.
"CEVAPSIZ BIRAKILMAYACAK BİR GELİŞME"
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Laura Sealistihbarat konularına yönelik yorumda  bulunmayacağını ancak Rusya'nın uzun süredir "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler  Antlaşması"nı ihlal ettiğini ileri sürdü.
Eski Başkan Barack Obama döneminde ABD yönetimi söz konusu füze  sistemleriyle ilgili Rusya'yı defalarca uyarmıştı.
Geçen yıl Kongrede bir oturumda konuşan ABD Avrupa Komutanlığı ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Philip Breedlove, Rusya'nın SSC-8 füzelerini kullanıma sokmasının Avrupa'da "cevapsız bırakılmayacak bir gelişme" olacağını ifade  etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaNew York TimesSSC-8
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