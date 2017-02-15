Rusya’dan gizli nükleer füze denemesi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times Rusya’nın nükleer füze başlıklarıyla ilgili haberini kimliklerini gizli tuttuğu Amerikalı yetkililere dayandırıyor.

Haberde, Rusya'nın son birkaç yıldır geliştirip test ettiği SSC-8 nükleer başlıklı karadan fırlatılan güdümlü füze bataryasını, Volgograd yakınındaki füze test üssü olan Kapusting Yar'dan alıp operasyonel bir üsse konuşlandırdığı öne sürüldü.

Aynı zamanda Rusya'nın Kapusting Yar üssünde iki SSC-8 bataryası bulunduğu ve bunlardan birinin geçen aralık ayında başka bir yere taşındığı belirtiliyor.

Amerikan istihbaratı, raporlarında füze sisteminin deneme aşamasında olduğunu belirtmek için füzeleri “SSC-X-8” olarak niteliyor.

Haberde, bir süredir raporlarda füzenin artık deneme aşamasında bulunmadığı ve operasyonel olduğuna işaret edecek şekilde "X" harfinin çıkarıldığı iddiasına da yer verildi.

"CEVAPSIZ BIRAKILMAYACAK BİR GELİŞME"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Laura Sealistihbarat konularına yönelik yorumda bulunmayacağını ancak Rusya'nın uzun süredir "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması"nı ihlal ettiğini ileri sürdü.

Eski Başkan Barack Obama döneminde ABD yönetimi söz konusu füze sistemleriyle ilgili Rusya'yı defalarca uyarmıştı.

Geçen yıl Kongrede bir oturumda konuşan ABD Avrupa Komutanlığı ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Philip Breedlove, Rusya'nın SSC-8 füzelerini kullanıma sokmasının Avrupa'da "cevapsız bırakılmayacak bir gelişme" olacağını ifade etmişti.