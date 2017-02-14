Rusya sevkiyat koşullarını açıkladı

RUSYA Enerji Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada, “Bizde Gazprom ile sabit koşullarda geçerli bir sözleşme var. Sevketmeye hazırız ancak bunun için Naftogaz, Gazprom’a başvurulmalı” dedi.

Ukrayna termik santrallerinde antrasit kömür stoklarının yaklaşık 40 gün için yeterli olacağını açıkladı. "Ukrenergo" ve Ukrayna Enerji ve Kömür Endüstrisi Bakanlığı, Donbass’tan Ukraynalı radikallerin 25 Ocak’ta başlattığı kömür sevkiyatı blokajı bitmezse, hükümete sektöründe olağanüstü hal uygulamayı tavsiye etti.