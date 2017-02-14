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Rusya sevkiyat koşullarını açıkladı

Rusya Enerji Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya doğalgaz tedarik etmeye hazır olduğunu, bunun için Ukrayna’nıın "Naftogaz" ve "Gazprom"a başvurması gerektiğini açıkladı

Rusya sevkiyat koşullarını açıkladı

Rusya Enerji Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya doğalgaz tedarik etmeye hazır olduğunu, bunun için Ukrayna’nıın "Naftogaz" ve "Gazprom"a başvurması gerektiğini açıkladı

14 Şubat 2017 Salı 19:03
Rusya sevkiyat koşullarını açıkladı
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RUSYA Enerji Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada, “Bizde Gazprom ile sabit koşullarda geçerli bir sözleşme var. Sevketmeye hazırız ancak bunun için Naftogaz, Gazprom’a başvurulmalı” dedi.

Ukrayna termik santrallerinde antrasit kömür stoklarının yaklaşık 40 gün için yeterli olacağını açıkladı. "Ukrenergo" ve Ukrayna Enerji ve Kömür Endüstrisi Bakanlığı, Donbass’tan Ukraynalı radikallerin 25 Ocak’ta başlattığı kömür sevkiyatı blokajı bitmezse, hükümete sektöründe olağanüstü hal uygulamayı tavsiye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Enerji BakanlığıRusya
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