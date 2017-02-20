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'Rusya ağır bir ekonomik krizi geride bıraktı'

Sberbank Başkanı German Gref, "Rusya ağır bir ekonomik krizi geride bıraktı" dedi

'Rusya ağır bir ekonomik krizi geride bıraktı'

Sberbank Başkanı German Gref, "Rusya ağır bir ekonomik krizi geride bıraktı" dedi

20 Şubat 2017 Pazartesi 09:14
'Rusya ağır bir ekonomik krizi geride bıraktı'
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SBERBANK Başkanı German Gref, Rusya'nın ağır bir ekonomik krizi geride bıraktığını söyledi.   
Gref, Münih'te yaptığı değerlendirmede, "Ekonominin resesyondan çıktığını düşünüyorum. Bu yıl ekonomik büyüme bekliyoruz. Ne kadar bir büyüme olacağını öngörmek zor. Ancak bana göre yüzde 1-2 aralığında büyüme olabilir" diye konuştu.
Rusya'nın kısa vadede yeniden krize girmesini beklemediğini ifade eden Gref, "Eğer kısa vadeden bahsediyorsak krizin tekrarlamasını beklemiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
SberbankGerman GrefEkonomik KrizRusya
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