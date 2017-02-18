'Rüşvet' operasyonunda onlarca emlakçı için gözaltı kararı

YÜRÜTÜLEN soruşturma kapsamında aralarında dört tapu memurunun da olduğu 70 kişi hakkından gözaltı kararı bulunuyor. Gözaltına alınan isimlerin, ilçenin önde gelen emlakçıları olduğu anlaşıldı.İstanbul Mali Polisi'nin bu sabah yaptığı operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerin önemli bir bölümünün, son yıllarda Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi dev projelerle arazi fiyatlarının değerlendiği ilçede faaliyet gösteren iş adamları olduğu öğrenildi.

ESKİ BAŞKANIN KARDEŞİ DE VAR

Bölgenin önde gelen emlakçılarının olduğu gözaltı listesinde eski belediye başkanı M. K.nın bir kardeşinin yanı sıra S. K., B. S., Ü. B., M. T., N. K., gibi isimlerin olduğu anlaşıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden 4'ünün tapu görevlisi olduğu öğrenildi.

TEKNİK TAKİBE ALINDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan yerleşkesine getirilen şüphelilerin bir kısmı ile ilgili arama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilere yönelik uzun bir süreden beri teknik ve fiziki takibin yapıldığı öğrenildi.