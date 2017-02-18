Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -1°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.170
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5078
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Baş ağrısından kurtaran 5 pratik yöntem
Baş ağrısından kurtaran 5 pratik...
Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara bir kalıp sabun!
Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara...

'Rüşvet' operasyonunda onlarca emlakçı için gözaltı kararı

Gayrimenkul fiyatlarının rekor seviyede arttığı İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bu sabah yapılan 'tapuda rüşvet' operasyonundan bilgiler elimize ulaştı.

'Rüşvet' operasyonunda onlarca emlakçı için gözaltı kararı

Gayrimenkul fiyatlarının rekor seviyede arttığı İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bu sabah yapılan 'tapuda rüşvet' operasyonundan bilgiler elimize ulaştı.

18 Şubat 2017 Cumartesi 21:35
'Rüşvet' operasyonunda onlarca emlakçı için gözaltı kararı
banner404

YÜRÜTÜLEN soruşturma kapsamında aralarında dört tapu memurunun da olduğu 70 kişi hakkından gözaltı kararı bulunuyor. Gözaltına alınan isimlerin, ilçenin önde gelen emlakçıları olduğu anlaşıldı.İstanbul Mali Polisi'nin bu sabah yaptığı operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerin önemli bir bölümünün, son yıllarda Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi dev projelerle arazi fiyatlarının değerlendiği ilçede faaliyet gösteren iş adamları olduğu öğrenildi.

ESKİ BAŞKANIN KARDEŞİ DE VAR

Bölgenin önde gelen emlakçılarının olduğu gözaltı listesinde eski belediye başkanı M. K.nın bir kardeşinin yanı sıra S. K., B. S., Ü. B., M. T., N. K., gibi isimlerin olduğu anlaşıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden 4'ünün tapu görevlisi olduğu öğrenildi.

TEKNİK TAKİBE ALINDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan yerleşkesine getirilen şüphelilerin bir kısmı ile ilgili arama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilere yönelik uzun bir süreden beri teknik ve fiziki takibin yapıldığı öğrenildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gayrimenkul FiyatlarıRüşvetOperasyonEmlakçiİstanbulArnavutköy İlçesiTapuda Rüşvet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ağbal: "Türkiye ekonomisi yüzde 6.8 büyüdü"
Bakan Ağbal: "Türkiye ekonomisi yüzde 6.8 büyüdü"
Paraya para demediler!
Paraya para demediler!
Zora düşen esnafa müjde
Zora düşen esnafa müjde

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals