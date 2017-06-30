Ruslarla eşit olacağız

CENGİZ-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumu, geçtiğimiz hafta Rus devlet enerji şirketi Rosatom ile Akkuyu NGS’nin yüzde 49’una ortak olmak üzere ön protokol imzaladı. Akkuyu Nükleer Santrali’nde (NGS) ortaklık sözleşmesi için müzakerelere başladıklarını belirten Kalyon Holding Enerji Grubu Başkanı Murtaza Ata, “Ortaklık anlaşmasını Ekim veya Kasım gibi imzalamayı hedefliyoruz. CKK her ne kadar yüzde 49 ile Akkuyu’da azınlık hissedarı olsa da hedefimiz santralin yönetiminde Rus ortaklarımızla özellikle önemli konularda eşit ağırlıkta olmaktır” dedi.

Eximbank desteği

Akkuyu’da ortaklık sözleşmesini imzaladıkları takdirde Türk ortakların gerek inşaat gerekse enerji yatırımlarındaki önemli birikimlerinin, yatırım maliyetlerini ve takvimini olumlu etkileyeceğini anlatan Ata, “Sermaye konusunda da payımıza düşeni vereceğiz. Bu yüzde 49 oranında olacak, Ruslar da yüzde 51 oranında sermaye koyacak, ama sermaye koymakla iş bitmiyor. Kredi bulmak da gerekiyor, kredi temininde de ortaklar hisseleri oranında sorumluluk üstlenecek. Santralin yatırım maliyeti faizler ve diğer masraflar hariç takriben 16 milyar dolar. Faizlerle birlikte 19-20 milyar dolardan bahsediyoruz” diye konuştu.

Ata, Akkuyu için ekipmanları tedarik ettikleri ülkelerden finansman da sağlayabileceklerine değinerek, “Ekipmanlar hangi ülkelerden tedarik edilecekse, o ülkelerin Eximbank’larına gideceğiz. Örneğin, türbinler Alstom’dan tedarik edilecek olursa, Fransız Eximbank kaynaklarına müracaat edeceğiz. Finansman ihtiyacını büyük oranda ekipmanların tedarik edildiği ülkelerin bankalarından kullanabilme durumumuz olacak” dedi.

20 milyar doları bulacak dev bir yatırımın sorumluluğunu ortaklarıyla yüklenmenin eşiğinde olduklarını vurgulayan Ata, “Bu aşamada yönetimde eşit ağılıkta olmak gerekliliğini, bu çaptaki bir yatırım için bunun makul bir beklenti görüyoruz. Ortaklık anlaşması imzalanıp Türk hükümetinin onayını aldıktan sonra, CKK olarak süreçleri hızlandıracak önemli katkılarda bulunacağımızı düşünüyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında nükleer santralin ilk ünitesini, 2024’te ikinci ünitesini devreye almayı planlıyoruz” diye konuştu.

Rüzgara da hazırlanıyor

MURTAZA Ata, güneş enerjisinde Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projesinde planlama ve finansman çalışmalarını dikkatli bir şekilde yürüttüklerini anlattı. 27 Temmuz’da son teklifleri alınacak rüzgar YEKA ihalesi için de hazırlandıklarını belirterek, “Rüzgar YEKA ihalesine Siemens ve Türkerler Holding ile konsorsiyum olarak girmek üzere çalışıyoruz. Bu konudaki iş birliği anlaşmalarını kısa süre içinde tamamlamayı umuyoruz” dedi.

9 şiddetinde depreme dayanacak

AKKUYU Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Rusya’daki benzeri Novovoronej-2’nin Başmühendisi Vladimir Zarubayev, Mersin’de inşa edilecek Akkuyu NGS’nin olası bir depremden zarar görmemesi için gerekli tüm testlerin yapıldığını belirterek, “Akkuyu’da kullanılacak santral teknolojisi Rusya’nın en iyisi. Özel bir şekilde depreme dayanıklı olarak projelendirilmiş yapılar sayesinde Akkuyu NGS, 9 büyüklüğündeki depreme dahi dayanıklı olacak” dedi. Akkuyu NGS’de kullanılacak reaktör, türbin, otomasyon, kontrol sistemleri ve destek üniteleri gibi santralin ana parçalarının Novovoronej-2 santralindekiyle aynı olduğunu anlatan Zarubayev, bu sistemlerin Rusya’daki modern nükleer teknolojiye göre tasarlandığına işaret etti. Santralden kaynaklanacak olası çevresel etkilere ilişkin de Zarubayev, “İnşa ettiğimiz nükleer tesislerin çevresel etkisi sıfır. Örneğin Novovoronej-2 santrali burada 53 yıldır faaliyette ve bu süre içinde bölgede bir kere bile herhangi bir radyoaktif hareketlilik kayda geçmedi. Tesisteki sıvı nötronlar, gama ışınları veya gazlar, tamamen özel koruma sistemleri ve vantilatörlerle kapalı alanlarda muhafaza ediliyor” ifadelerini kullandı.