Rotayı buraya çevirdiler! Uzun süre gündemde kalacak

İSTANBUL merkezli gayrimenkul geliştiricileri, yönünü İzmir’e çevirdi. Pek çok firma İzmir’de projeye başlarken, pek çoğu da yer arayışında. Ayrıca Emlak Konut GYO’nun bölgedeki arazilerinin de ihaleleriyle bölgeye ilgi de arttı. Konut, ofis, otel gibi çeşitli yatırımların yeni merkezi haline gelen İzmir’in uzun yıllar sektörün gündeminde önemli yer alması bekleniyor.

Firmaların İzmir’i tercih nedenlerinin başında arz-talep dengesi geliyor. Yeni konut ihtiyacı süren İzmir’de üretilen ve satılan konut sayısı dengeli seyrediyor. Son bir yılda İzmir’de satılık konutların ortalama metrekare fiyatı ise yüzde 15’i buldu. Yanı sıra İzmir’in sahil bölgesinde ise yazlık lüks villa ve rezidans tipi projeler de ağırlık kazandı.

Otoyol etkisi artıyor

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesinin açıklanmasıyla birlikte geçiş güzergahlarındaki fiyat artışı da hızlandı. Projenin bağlantı yollarıyla birlikte İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürmesi, İzmir’in gayrimenkul projeleri için önemli bir çekim merkezi olmasını da sağlıyor. Gayrimenkul değerleme şirketlerinin verdiği bilgiye göre, özellikle Osmangazi Köprüsü’nün hayata geçmesi Gebze’den başlayarak Yalova ve Bursa’daki arsa fiyatlarındaki artışta etkisini yoğun olarak gösterdi. Son bir yıldır otoyolun etkisi en çok İzmir’de hissediliyor.

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda çalışmaların sürdüğü Bornova viyadüğü ve Kemalpaşa Bağlantı Yolu’nun bölgesindeki Pınarbaşı, Doğanlar ve Yunus Emre mahallesi mevkilerinde gayrimenkul fiyatlarında ilk etapta yüzde 25 artışın ardından şu anda yeni projelerle birlikte artışlar yüzde 60’ı buldu. Aynı şekilde Çamdibi- Altındağ bölgesi de otoyolun ortaya çıkardığı fiyat artışıyla değer kazanmaya başlarken, bağlantı yollarıyla birlikte İzmir’in tamamında gözle görülür bir fiyat artışı da bekleniyor.

13 proje yapıyor

Folkart, İzmir’i merkez olarak üretimine devam ederken, 13 proje yürütüyor. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, bu 13 projenin toplam yatırım değerinin ise 4 milyar 359 milyon lira olduğu bilgisini verdi. Sancak, İzmir’in yoğun ilgi görmesiyle ilgili ise, “İstanbul’a en çok benzeyen ve en yakın olan şehir İzmir. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun bitmesiyle İstanbul ve İzmir arası 3 saate düşecek. İstanbul, İzmir’e taşınmaya başlayacak. Geleceğe yönelik hazırlanan ve yapımı süren otoyol gibi projeler tamamlandığında İzmir çok daha cazip hale gelecek. Biz Folkart olarak İzmir’in muhteşem potansiyeline, geleceğine inanıyoruz. Bu potansiyeli yaşayarak gördük. Yenilikçi yapı projelerimizle, aslında tüm yatırımcılar için İzmir’de çok iyi bir örnek oluşturuyoruz. İnşaat alanında bizimle bağlantılı tüm yan sektörleri de hareketlendiriyoruz. Yatırımlarımız ile İzmir şehir ekonomisine ciddi katkı sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

İstanbullu Çeşme’de

Mesut Sancak, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun aynı zamanda Çeşme’yi daha da ilgi çekici hale getireceğini belirtirken, Çeşme’deki butik havalimanı projesiyle de bu ilginin katlanacağını söyledi. Sancak, “Tüm bunları bir arada düşündüğünüzde Çeşme, İstanbul’un tatil beldelerinden biri haline gelecek. Çeşme ve İzmir; yoğun bir talep görecek, hareketlilik başlayacak. İstanbul’dan gelen firmaların yatırım yapması kente ciddi katkıdır. Biz projelerimizle, şehirde rekabete dayalı çok olumlu bir yarış başlattık. Bu çok iyi bir yarış. Dünyada birçok şehir, örneğin Dubai, her zaman daha güzeli yapma yarışıyla, bugünlerine ulaştı” diye konuştu.

‘Canlılık sürecek’

Bölgede proje hazırlığını tamamlayan Sur Yapı ruhsatını bekliyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ay sonuna kadar ruhsatlarını almaları durumunda projeye başlayacaklarını ifade etti. İzmir’de artan yatırımlara ve potansiyele dikkat çeken Elmas, “İzmir, son dönemde konut fiyatları en çok artan illerden bir tanesi. İzmir’in konut piyasasında bir canlılık var, önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Yatırım noktasında uzun dönem geride kaldı. O yüzden talep de var. Bu da sektör tarafından değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Yola çıktılar!

Daha önce proje üretip ara veren, ya da bölgede ilk projesini üretecek gayrimenkul firmaları yeni çalışmalarına başladı. Dap Yapı, bölgeye 500 konutluk rezidans projesiyle giriş yapacak. Emlak Konut Konak 1. Etap ihalesini kazanan Teknik Yapı da Anadolu’ya açılım hamlesinin ilk durağı olan Denizli ardından İzmir’e geliyor. İstanbul dışında ilk olarak Ankara’ya açılan Nuhoğlu ise önce İzmir’de şimdi ise Çeşme’de yeni projelerine başladı. İzmir’de proje hızını artırmak isteyen Rönesans Gayrimenkul’ün de yeni projesini açıklaması bekleniyor. İş GYO ise İzmir projesine devam ederken, Demir İnşaat’ın da iki projeyle bölgeye adım atmasına az kaldı. İzmir’in yakından tanıdığı Türkerler de projelerine devam ediyor. Yine Mesa Mesken de yeni arayışlarını yakında somutlaştıracak.