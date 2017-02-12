robotlar cama yapıştı

EV veya ofis temizliğinin en zor kısmı hiç tartışmasız cam temizliği. Çoğu zaman camdan dışarıya doğru sarkılarak yapılan cam temizliği, aynı zamandaRobotlar cama yapıştı

oldukça tehlikeli. Cam temizlemede birçok farklı yöntem kullanılsa da iyi sonuç almak imkansız gibi. Çözüm ise robotlarda. Daha önce süpürgelerle evlerde çalışmaya başlayan robotlar, şimdi de cam temizleme görevine talip oluyor.

Peki nasıl oluyor da robotlar, yer çekimine meydan okuyarak camları temizleyebiliyor. Bu robotların üzerinden güçlü bir fan bulunuyor. Cama konulduğu anda çalışmaya başlayan fanlar, robotların cam üzerine yapışıp kalmasını sağlıyor. Cam temizliğine başlaması için komut verildiğinde ise tekerlerindeki motorlar hareket etmeye başlıyor. Üzerinde sensörlerin de yer aldığı bu robotlar, cam yüzeyinin büyüklüğünü hesaplayarak kendisine bir temizleme rotası çiziyor ve bir metrekare büyüklüğündeki camı yaklaşık 4 dakikada temizleyebiliyor.

Ayrıca cam temizleme robotlarıyla beraber bir uzaktan kumanda da geliyor. İyi temizlenmeyen yerleri için bu kumanda üzerinden de cam temizleme robotları kontrol edilebiliyor. Şu ana kadar 5-6 üreticinin geliştirdiği cam temizleme robotları, artık Türkiye’de de satılmaya başlandı. Biz de Türkiye’de satılan cam temizleme robotlarını modelleri bir araya getirdik.

MODELLER...

4 dakikada temizliyor

HOBOT 188 adındaki model, üzerindeki bataryasıyla 20 dakika boyunca hiç durmadan çalışabiliyor. Şarjı bittiğinde ise beraberinde gelen 4 metrelik kabloyla çalışmaya devam ediyor. 1 metrekare boyutundaki camı 4 dakikada temizleyebilen modelin içinden bir uzaktan kumanda çıkıyor. Bu sayede kullanıcılar, ürünü temizleme esnasında hareket ettirebiliyor. Cihazın gürültü seviyesi 67 desibel olarak belirtilirken ürünün kutusu içerinden 12 adet yıkanılabilen mikro fiber temizleme bezi çıkıyor.

1199 TL

Sensörlerle hareket ediyor

ECOVACS, özellikle cam temizleme robotları konusunda en çok bilinen markaların başında geliyor. Şirketin geliştirdiği Winbot W930 modeli, pencerenin boyutunu otomatik olarak tarıyor ve hesaplıyor. Sonra maksimum performans için özel bir temizleme yolu programlayan model, SmartDrive bağımsız tahrik sistemiyle köşeler de dahil olmak üzere pencerelerin her santimini temizliyor. Çoklu sensörle geliştirlen model, uzaktan kumandasıyla birlikte geliyor.

1999 TL

Gideceği yönü hesaplıyor

WINBOT 850’nin öne çıkan özelliği, üzerinde bulunan sensörler sayesinde bir temizlik yolu belirlemesi. Örneğin; ince uzun bir cama sahipseniz ‘Z’ şeklinde camı temizliyor. Yatay bir cama sahipseniz ‘N’ şeklinde temizlik yapıyor. Camın kirine göre 4 farklı temizleme programına sahip olan ürün, 4 mm’ye kadar detaylı temizlik yapabiliyor. Ayrıca ürün, 62 desibellik çalışma gürültüsüyle rakiplerine fark atıyor.

3 bin 220 TL

Ekonomik seçenek

ÇİNLİ şirket VTVRobot tarafından geliştirilen ‘V1’, ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor. İki mikrofiber temizleme yüzeyine sahip olan ürün, otomatik olarak temizleme yolunu kendisi buluyor. 3 farklı mod ile çalışabilen modelin yanında uzaktan kumandası da geliyor. Temizliği başlatma, durdurma veya yönlendirme gibi komutlar uzaktan kumanda ile verilebiliyor. Modelin kenarlarındaki silikon yapı pencerelerin zarar göremesini engelliyor.

999 TL

Robotlara güvenmeyenlere

“TEMİZLİKTE robotlara güvenmem” diyenler için bez ile silme yönteminden daha iyi bir seçenek var. Karcher şirketinin geliştirdiği ‘WV 50 Plus’ modeli, emiş teknolojisiyle ıslak yüzeyli camları hızlı bir şekilde temizliyor. Mikrofiber bez ile gelen model, kimyasalların yüzeye nüfuz etmesini engelliyor. Ayrıca Karcher’ın modelinde yer alan batarya, kullanıcıların kablolardan kurtulmasını da sağlıyor.

OYUN DÜNYASI

Fantastik heyecan

JAPON karakterlerin fantastik bir dünyada yer aldığı ‘Sword Art Online: Hollow Realization’, büyük haritasıyla dikkat çekiyor. Oyuncular, Krito’nun görünüşünü istedikleri gibi kişiselleştirebilecek ve 300’den fazla karakter seçebilecekler. Oyun PlayStation 4’lerde yer alıyor.

300 TL

HAFTANIN TRENDİ

10 TB hard disk

SEAGATE, 10 TB kapasiteli hard disk modellerini Türkiye’de satışa sundu. Bilgisayarlar için geliştirilen BarraCuda ve FireCuda modelleri 2.5 ve 3.5 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneklerine sahip.

2 bin 900 TL

UYGULAMA

‘OOO’ ile müzikli video

VİDEO paylaşımları sevenler için geliştirilen ‘OOO’ uygulaması arka planda istediğiniz bir müziği kullanmanızı sağlarken, aynı zamanda yakınlaştırma yapılabiliyor. Ortaya eğlenceli ve farklı videolar çıkıyor. iOS işletim sisteminde yer alıyor.

Ücretsiz