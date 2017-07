Reklam sektöründe dijital baskının önemi

LATEX , Uvi ve solvent tabanlı dijital baskılar her türlü olumsuz hava koşuluna karşı dayanaklı olması ile ön plana çıkmaktadır. 5 metre genişliğe kadar baskı imkanı vardır. Dijital baskı'da öne çıkan ürünler, branda, vinil, folyo, poster, araç kaplama ve sicim afişleridir. Bununla birlikte son zamanlarda pratik ve kolay kullanımından dolayı fuarlarda ve konferanslarda sıklıkla tercih edilen roll up banner, x banner, örümcek stand, quick bannner, tattırma satandı gibi tanıtım ürünlerinin baskısı dijital baskı yöntemiyle yapılmaktadır. Avrasya Reklam olarak 9 yıldır bu sektörde kaliteli ürün, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla dijital baskı hizmeti vermekteyiz.Dijitlal baskıda en çok kullanılan ürün branda baskılardır. PVC malzemeden üretilen brandalar iç mekan ve dış mekanda dayanıklı olması ve muadillerine göre fiyat avantajı sağlamasından dolayı tercih edilmektedir. Brandalar kendi arasında Uzakdoğu ve Avrupa olmak üzere ikiye ayrılır. Dökme Avrupa viniller baskı kalitesini ve dayanaklığını önemseyen müşteriler tarafından tercih edilmektedir. Uzakdoğu brandalar ise daha çok geçici kampanyalarda ve seçim afişlerinde kullanılmaktadır. Branda Baskı tercih edilirken dikkat edilmesi gereken en önemli şey baskı makinasının boyası ve brandanın grmajıdır. Branda aynı zamanda vinil baskı diye de adlandırılır.

Alüminyum kasadan elde edilen Roll Up Banner'lar yakın zamana kadar sadece yurt dışından ithal edilmekteydi ancak gömrük maliyetlerinin artması ile birlikte yerli üretim yapılmaya da başlanmıştır. Roll Up Banner'ları diğer ürünlerden ayıran en önemli özelliği prtaik ve kolay kullanmıdır. Kapattığınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir üründür.Genellikle fuar alanlarında, mağazalarda, ofislerde rahatlıkla kullanmak mümkündür. En az yer kaplayan bir reklam tanıtım ürünüdür. Roll Up Banner'da görüntünün boyuna göre yükseklik ayarı yapılabilmektedir. İstenildiği zaman ise mekanizmanın içerisindeki resmin ya da baskını değiştirilmesi yeterli olacaktır. Bu stantlar alüminyum gövde, alüminyum boru ve bez çantadan oluşmaktadır.