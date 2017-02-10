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Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı

Rekabet Kurumu, Kipa hisselerinin yüzde 95.5'nin Tesco Overseas Investments Limited'den,Migros'a devrini onayladı

Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı

Rekabet Kurumu, Kipa hisselerinin yüzde 95.5'nin Tesco Overseas Investments Limited'den,Migros'a devrini onayladı

10 Şubat 2017 Cuma 08:18
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
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MİGROS'TAN Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Kipa hisselerinin alımı için 10 Haziran 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurulduğu anımsatılarak şöyle denildi:
"Bu kapsamda, 21 Haziran 2016 tarihinde gerekli yasal iznin alınması için, bu tarih itibarıyla Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı açıklanmış, yukarıda yer verilen sonraki tarihlerde ise, konuya ilişkin olarak anılan kurumun incelemesinin devam ettiği açıklanmıştı. Rekabet Kurulu, 10 ilçede yatay yoğunlaşma ve ayrıca Anadolu Endüstri Holding A.Ş. iştiraklerinden Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş'nin bira pazarında hakim durumunu güçlendirme endişelerinin Migros'un 25 Ocak 2017 tarih ve 580 sayı ile sunulan taahhüt paketi ile giderildiği kanaati ile işleme 09 Şubat 2017 tarihinde izin vermiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, hisse devir işleminin pay alım satım sözleşmesinde belirtilen önkoşulların yerine getirilmesini takiben gerekli işlemlerin tamamlanarak 1 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir."
Satın alma yatırımı ile ilgili değerlendirmede bulunan Migros Genel Müdürü Özgür Tort da, "Migros, yarım asrı aşkın deneyimiyle perakende sektöründe özgün bir bilgi birikimi oluşturdu" dedi ve ekledi:
"Bu deneyim, farklı coğrafyalarda, pek çok tedarikçi ve hizmet odaklı çalışanıyla devamlı kendini güncelleyen ve ilkleri gerçekleştiren bir yapıda büyümeye devam ediyor. Kipa satın alma yatırımımızı, perakendenin geleceğine olan inancımızın peşinden giderek gerçekleştiriyoruz. Uluslararası arenada önemli bir marka olan Tesco’nun, Kipa’ya kattığı zenginlik, başarılı Kipa çalışanları ve Kipa’nın perakende hizmeti, Migros satın almasının ardından daha da güçlenecek. Hep birlikte çıtayı yukarı taşıyarak Migros’un perakende sektöründeki öncülüğünü zenginleştireceğiz."
 

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Anahtar Kelimeler:
KapKİPATesco Overseas Investments LimitedMigros
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