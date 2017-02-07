'Referandum sonrası dolar 3 liraya inebilir'

DOLAR/TL, geçen hafta cuma günü ABD'de açıklanan verilerin ardından hızlanan düşüşünü yeni haftaya da taşımış ve haftanın ilk işlem gününde yaklaşık bir ayın en düşük seviyesi olan 3,6615 seviyesine kadar gerilemişti. Dün 3,6794 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün 3,70 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

DOLAR 3 LİRA SEVİYESİNE GERİLEYEBİLİR

Soruları yanıtlayan BlueBay Varlık Yönetimi'nin Kıdemli Ülke Stratejisti Timothy Ash, referandum sonrasında politik istikrarın devam etmesi durumunda dolar/TL'nin 3 seviyelerine doğru gerileyebileceğini belirtti.

Küresel ortamın TL için destekleyici olduğunu ifade eden Ash, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "dinamik" olarak nitelendirilebilecek sıkılaşma politikasıyla zaman kazandığını söyledi.

TÜRK LİRASI GÜÇLENECEK

TL'nin kısa vadede gelecek haftalarda değer kazanabileceğini ancak daha sonra değer kaybı görülebileceğini belirten Ash, "Referandum sonrası piyasa yanlısı bir sonuç olursa TL tekrar güçlenebilir." dedi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de dolar/TL'nin 3,59 seviyesinin altına gelmesi durumunda önce 3,50, daha sonra da 3,39 seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

'DOLAR/TL, KISA VADEDE 3,60 SEVİYELERİNE İNEBİLİR'

Berenberg Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Carsten Hesse ise dolar/TL'nin kısa vadede 3,60 seviyelerine inebileceğini belirtti.

TL'nin zayıf ABD verilerinden avantaj sağladığını ifade eden Hesse, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 3 faiz artırımı yapacağı ihtimalini azalttığını söyledi.

Hesse, TCMB'nin fonlama maliyetini 200 baz puandan fazla artırmasının da TL için destekleyici olduğunu kaydetti.