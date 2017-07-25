Ramazan ve mevsimsel etki konut satışlarını düşürdü

TÜRKİYE genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 970 adetlik konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Okkalar İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Okka, inşaat sektörünün nabzını tutan ve her ay düzenli olarak açıklanan TÜİK’in haziran ayı konut satış istatistikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. TÜİK’in açıkladığı son verilerde, düşen konut satışlarının yılsonuna kadar artacağının altını çizen Okka, “Satış rakamlarındaki bu azalma sektörün bir geçiş döneminde olduğunu gösteriyor. Bu yıl Ramazan ayı ve yaz tatilinin başlangıcı aynı döneme denk geldi. Bu da satış rakamlarını olumsuz etkiledi. Yazın gelmesi ve Ramazan ayı dolayısıyla düşen satış rakamları, yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte eski seyrine dönecektir” dedi.

“YILSONUNA KADAR SATIŞ RAKAMLARI ARTACAK”

Yılsonuna kadar satış rakamlarının artacağını belirten Okka, “Bireysel emeklilik sigorta şirketlerinin (BES) yatırım fonlarına gayrimenkulü eklemesi, markalı konut üreticilerinde ciddi bir heyecana yol açtı. Önümüzdeki mevsimsel satış duraklamasının geçmesi ve BES’in yatırım fonlarına gayrimenkulü eklemesi konut satış rakamlarını önümüzdeki süreçte olumlu yönde etkileyecektir” şeklinde konuştu.