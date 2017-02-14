PTT ve SGK arasında promosyon anlaşması imzalandı!

YAKLAŞIK 11,5 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren banka promosyonu konusu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım tarafından verilecek rakamların açıklanmasıyla netleşen süreç, 1 Şubat'ta SGK ile Ziraat Bankası arasında ilk protokolün imzalanmasıyla somut nitelik kazanmıştı.

Emeklilerin yaklaşık yüzde 39,2'sinin aylık aldığı Ziraat Bankası ile başlayan protokol sürecine, sırasıyla İş Bankası ve Garanti Bankası'nın da dahil olmasıyla emeklilerin yüzde 50'si otomatik olarak promosyon kapsamına girmiş oldu.

Bu bankaların ardından SGK'nın kapısını çalan Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, QNB Finansbank, ING Bank, Yapı ve Kredi Bankası ile burgan bank da emekliye promosyon vermek taahhütüyle protokol imzaladı.

İmzalanan protokollerle yaklaşık 11,5 milyon emeklinin yüzde 80'i aylık aldıkları bankaların sürece dahil olmasıyla otomatik olarak promosyon kapsamına girmiş oldu.

Bu arada, yaklaşık 1 milyon 340 bin emeklinin aylığını aldığı PTT'de bu gün imzayı attı! Böylece promosyon emeklilerin yüzde 90'ını kapsamış durumda.

Diğer taraftan, aylık aldığı banka SGK ile henüz protokol imzalamadığı için promosyonun kapsamına girmeyen emeklilerin yüzde 10'luk bölümü ise aylıklarını protokol imzalayan bankalara taşımaları halinde promosyon imkanından yararlanacaklar.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?

Emekliye 3 yıllık promosyonun tek seferde verilecek. İlk ödemeleri mart ayı içinde yapılması planlanan banka promosyonu kapsamında tutarları şöyle olacak;

Maaşı 1000 TL'den az olanlar için; 300 TL

Maaşı 1000 TL-2000 TL olanlar için; 375 TL

Maaşı 2000 TL'den fazla olanlar için; 450 TL

DUL VE YETİMLERE DE PROMOSYON VAR MI?

Vefat eden emeklilerin hak sahipleri de promosyondan yararlanacak. Emeklilerin eş ve çocukları, kendilerine bağlanan maaşa göre belirlenen promosyon tutarını alacak.

ÖDEME ALIP BANKA DEĞİŞTİREN NE OLACAK?

Promosyon ödemesini aldıktan sonra bankasını değiştirmek isteyen emekliler için uygulamanın nasıl olacağı henüz belirlenmedi. Çalışma Bakanlığı, bu konuda çalışma yapıyor.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Promosyon için; aktif 2 adet otomatik ödeme talimatı ile birlikte, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birinin olması şart.