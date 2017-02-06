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PTT'den "Sevgililer Günü" kampanyası

PTT AŞ, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla tebrik kartı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bastırılan 1 milyon tebrik kartı, PTT müşterilerine ücretsiz dağıtılacak

PTT'den "Sevgililer Günü" kampanyası

PTT AŞ, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla tebrik kartı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bastırılan 1 milyon tebrik kartı, PTT müşterilerine ücretsiz dağıtılacak

06 Şubat 2017 Pazartesi 10:54
PTT'den "Sevgililer Günü" kampanyası
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PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, özel gün ve haftalarda  düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Sevgililer Günü hediyesini, kargoyla ulaştırmak ve sevgisini güzel bir kartla dile getirmek isteyenleri mutlu  edecek kampanya düzenleyen şirket, 7-13 Şubat tarihlerinde postaya verilecek yurt içi Posta Kargosu ve APS Kurye gönderilerinde yüzde 10 indirim uygulayacak. Ayrıca, PTT AŞ tarafından Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan 1 milyon  tebrik kartı müşterilere ücretsiz sunulacak. Tebrik kartları, PTT AŞ iş  yerlerinden edinilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
PttSevgililer GünüKampanya
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