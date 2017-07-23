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Protesto edilen senetler arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 2017 yılının ilk yarısında protesto edilen senetlerin tutarı 6 milyar TL oldu

Protesto edilen senetler arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 2017 yılının ilk yarısında protesto edilen senetlerin tutarı 6 milyar TL oldu

23 Temmuz 2017 Pazar 23:03
Protesto edilen senetler arttı
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TBB Risk Merkezi 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi protesto edilen çek istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 6 ayında protesto edilen toplam 463 bin adet senedin parasal tutarı 6 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 2 oranında azalırken, senet tutarı ise yüzde 16 oranında arttı. Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 31'ini İstanbul, yüzde 9'unu Ankara oluştururken, bunu yüzde 6'lık oranlarla İzmir ve Antalya, yüzde 5'lik oranla Kocaeli (İzmit) izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Kilis, Bayburt ve Tunceli oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar BirliğiTBBProtesto
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