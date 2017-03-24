Promosyonda bomba gelişme! Tanıdığını getirene 100 lira

İMZALADIKLARI protokol kapsamında, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankalarından alma sözü veren emeklilerin 450 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı yakaladığını hatırlatan DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, “Bin TL altında aylık maaş alanlar 300 TL, bin TL - 2 bin TL arasında aylık maaş alanlar 375 TL ve 2 bin TL üzerinde maaş alanlar 450 TL promosyona hak kazanıyor. Üstelik emekli tanıdıklarını bankamıza yönlendiren tüm müşterilerimize yönlendirdikleri her emekli için 100 TL nakit hediye ediyoruz” diye konuştu.



Kampanyalarının yanı sıra emekli müşterilerinin birçok bankacılık hizmetinde de ayrıcalıklı olduğundan bahseden Özark, “Türkiye’deki 694 şubemizden öncelikli hizmet alabilen emeklilerimiz, 4 bin 500’ü aşkın DenizBank ve PTT ATM’sinden, ayrıca yurtdışındaki tüm banka ATM’lerinden ücretsiz para çekme işlemi yapabiliyor. Şubelerimizde sıra beklemeden işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorlar. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde indirimli faiz oranları, başka bankalardaki kredi borçları için özel taksit ve vade avantajlarından faydalanıyor, birikimlerine özel mevduat faiz oranı ile daha fazla değer katabiliyorlar” dedi.



EMEKLİLERE ÖZEL BONUS

Emeklilere özel Bonus Diğer yandan Türkiye’de sadece emeklilere özel tasarlanmış ilk kredi kartı olan Emekli Bonus ile emeklilere özel birçok ayrıcalık sunduklarına değinen Özark, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Emeklilerimiz alışverişlerini taksitlendirebiliyor, yapılan harcamalardan bonus kazanabiliyor. Anlaşmalı üye işyerlerinden indirimli alışveriş yapan emeklilerimiz elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarına dönemsel kampanyalarla indirim kazanabiliyor. Eczane, market gibi harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat arıza, çilingir, cam kırılması gibi durumlarda da birçok avantajlı hizmetten faydalanabiliyorlar.”



YAPIKREDİ'DE HAVALELER ÜCRETSİZ

Yapı Kredi olarak Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 14.3’ünü oluşturan 11.3 milyon emeklinin hayatlarını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunduklarını ifade eden Yapı Kredi Grup Direktörü Serkan Ülgen, “Türkiye’de yüksek bir potansiyele sahip emekli bankacılığı alanında müşteri odaklı bankacılık anlayışımız ve yenilikçi vizyonumuzla hareket ediyoruz. Müşterilerimizle birebir temas kurarak onların ihtiyaçlarını dinliyor ve bunlara uygun çözümler oluşturuyoruz. Bu anlayış doğrultusunda tüm emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik de bankacılık hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.



EMEKLİ PAKETİ

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli müşterilerilerine Emekli Paketi ile İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM’lerden yapılan havalelerdeki ücret muafiyetine ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme imkanıda sunabildiklerini kaydeden Serkan Ülgen, “Ayrıca müşterilerimiz nakit ihtiyaçlarını Yapı Kredi ATM’lerinden 3 bin TL’lik günlük para çekme limiti ile karşılayabiliyorlar. Tüm emekli müşterilerimiz Emekli Paketi avantajlarından faydalanabiliyor. Emekli paketi fırsatlarımıza ek olarak müşterilerimize maaş tutarlarına göre 450 TL’ye kadar nakit kampanyası sunuyoruz” diye konuştu.



TEB'DEN EMEKLİYE ÖZEL MÜŞTERİ HİZMET HATTI

Yeni emekli olan, mevcutta emekli olup başka bankadan aldığı emekli maaşını Türk Ekonomi Bankası’na (TEB) taşıyan emekliler, 3 yıl boyunca emekli maaşlarını TEB’den alacaklarını taahhüt etmeleri karşılığında maaş aralıklarına göre peşin promosyon ödemesi alabilecekler. TEB, hazırladığı paket kapsamında emeklilere özel ek faydalar da sağlayacak. Paket kapsamında promosyon ödemelerine ek olarak emeklilerin kredi kartı alması ve kredi kartından iki adet otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda kredi kartlarına ilave 50 TL değerinde bonus verilecek. Böylece emekli maaş müşterilerine sunulan avantaj 500 TL’ye kadar ulaşmış olacak. Emeklilerin aldığı kredi kartlarından da kart üyelik ücreti alınmayacak. Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almayacak. Özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile yüksek faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor.



INGBANK VANTAJLARA YENİLERİNİ EKLEDİ

ING Bank, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), emeklilere promosyon ödenmesi konusunda başlattığı protokol sürecine dahil oldu. ING Bank, 3 yıl süre ile emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden ve SGK protokolünde belirtilen koşulları sağlayanlara promosyon ödemesi ödemelerine 1 Mart 2017’den itibaren başlandı. ING Bank, uzun zamandır emekli müşterilerine özel sunduğu avantajlara yenilerini ekledi. Maaşını ING Bank’a taşıyan emekliler promosyon ödemelerinin yanı sıra birçok bankacılık ürün ve hizmetlerinden çok daha uygun koşullarda yararlanma imkanına kavuşuyor. ING Bank Çağrı Merkezi’ni arayan emeklier, 7/24 doğrudan kendilerine özel müşteri temsilcilerine bağlanarak ayrıcalıklı hizmet alabiliyor. Üstelik ütün banka ATM’lerinden ücretsiz para çekebiliyorlar.



GARANTİ BAŞVURU İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Garanti Bankası, emekliler için banka değişikliği ve promosyon başvuru işlemlerini kolaylaştırıyor. Maaşını Garanti’ye taşımak ve promosyon almak isteyen tüm SGK emeklileri, sadece nüfus cüzdanlarıyla en yakın Garanti şubesine giderek işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Maaşını bankamız aracılığıyla alan emeklilere pek çok kolaylık sunuyoruz. Tüm emeklilerimiz, 4 bini aşan sayısıyla Türkiye’nin en yaygın ATM ağlarından biri olan Garanti Paramatik’lerimizden, kendileri için özel hazırlanmış ekranlardan tek tuşla bakiyelerini kolayca çekebiliyorlar. Şubede gerçekleştirecekleri işlemler için ise öncelikli hizmet alabiliyor. Maaş hesaplarından hesap işletim ücreti almıyor. Bunlara ek olarak; emeklilerimiz için vadeli mevduata özel fiyatlama uyguluyor; indirimli faiz oranları ve 3 ayda bir ödeme seçeneğiyle avantajlı kredi imkanı sunuyoruz. Son olarak önümüzdeki aylarda emekliler ilk maaş bankalarını da E-Devlet üzerinden kendileri seçebiliyor olacaklar. Bu kolaylık ile direkt e-devlet üzerinden Garanti Bankası’nı ilk maaş bankası olarak seçebilecekler” dedi.



HALKBANK'TAN SANAL KUYRUKLAMA

Emeklilere daha iyi hizmet vermek için hayata geçirdikleri Emekli Hattı sayesinde emekli müşterilerinin sorularını ve bankacılık ihtiyaçlarını rahatlıkla karşıladıklarını dile getiren Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ünal, “Emekli Hattı’nda emeklilerimizin daha hızlı hizmet alabilmesi için tuşlama sürelerini artırdık. Emeklilerimiz ‘maaşım yattı mı?’ ve ‘kart borcum ne kadar?’ gibi öncelikli sorularına menüler içinde kaybolmadan hızla yanıt buluyorlar” dedi. Hasan Ünal, ayrıca bankalarda ilk defa uygulamaya alınacak olan sanal kuyruklama yapısı ile yoğunluk anında, emekli müşterilerine özel olmak üzere, kuyrukta beklemek yerine sırası geldiğinde geri aranma seçeneği sunduklarını aktardı. Müşterilerinin hiçbir konuda ihtiyaçlarını ertelemelerini istemediklerini ifade eden Hasan Ünal, “Evlerindeki eşyayı yenilemek veya otomobillerine bakım yaptırmak isteyebilirler, seyahate çıkabilirler. Bu konuda emekli müşterilerimize uygun günlük nakit ihtiyaçlarını karşılayacakları Maaş Avansı’ndan, Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi’ne; Emekli Koruma Sigortası’ndan, birikim yapabilecekleri mevduat ürünlerine kadar birçok ürün ve hizmet çözümümüz var” dedi.