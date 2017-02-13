Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88715
ALTIN
144.670
DOLAR
3.6805
STERLIN
4.6000
EURO
3.9015
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
Aşkın enerjisini çağırın!
Aşkın enerjisini çağırın!

Prim borçlarına 9 ay erteleme

Meclise sunulan yeni taslak, genel sağlık sigortasında düzenleme içeriyor. Düzenleme, daha önce gelir testi yaptırmayanlara `af` niteliğinde. Aralık, Ocak ve Şubat ayında ödenmesi gereken primler 9 ay sonra ödenecek. Üstelik faiz de alınmayacak

Prim borçlarına 9 ay erteleme

Meclise sunulan yeni taslak, genel sağlık sigortasında düzenleme içeriyor. Düzenleme, daha önce gelir testi yaptırmayanlara `af` niteliğinde. Aralık, Ocak ve Şubat ayında ödenmesi gereken primler 9 ay sonra ödenecek. Üstelik faiz de alınmayacak

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:31
Prim borçlarına 9 ay erteleme
banner404

TÜRKİYE'DE işsizlikle mücadele için başlatılan istihdam seferberliği dalga dalga yayılırken işverenler için teşvikler de devreye giriyor. Prim ve maaş desteklerinin yanında ödemelerin ertelenmesine de başlandı.

6770 sayılı kanun ile işverenlerin Aralık 2016 ile Ocak ve Şubat 2017 tarihlerine ait SGK primleri 9'ar ay ertelenmiş oldu. Sabah'ta yer alan habere göre bunun için işverenlerin her hangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Asgari ücret desteğinden yararlanan sigortalıların 2016 Aralık ayı prim borçları 31 Ekim 2017'ye, 2017 Ocak ayı prim borçları 30 Kasım 2017'ye ve 2017 Şubat prim borçlarını ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenebilecek.

Üstelik bu ertelemelerden herhangi bir faiz ya da gecikme farkı da alınmayacak.

Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü de bir duyuru yayımlayarak yapılacak işlemlerle ilgili usulleri belirledi. Buna göre, işverenler bankaya gittiklerinde öncelikle ertelenmemiş primlerini görüp ödeyecek.

Bu işlemin ardından ise erteleme kapsamındaki primlerini görebilecek ve istemeleri halinde bunları da ödeyebilecekler. Ödemezlerse vade 9 ay sonraya kendiliğinden ertelenmiş olacak.

Kanunun yayım tarihinden önce tahakkuk eden prim tutarlarının tamamını ödeyenler, ertelenmesi gereken prim tutarlarını talep etmeleri durumunda, bu tutarlar başkaca prim borçları bulunması halinde bu borçlarına mahsup edilecek. Mahsup sonrasında arta kalan tutarlar işverene iade edilecek.

Burada erteleme kapsamına ertelenecek tutarın üzerindeki sigorta birimi, işsizlik sigortası ve damga vergisi borçları girmiyor. Asgari ücret desteği ve teşviklerden yararlanmaya devam edebilmek için erteleme kapsamı dışındaki bu tutarların ödenmesi gerekiyor.

Duyuruda ayrıca 31.01.2017 tarihi itibariyle 1 milyon 372 bin 395 adet işyerinin toplam 4 milyar 212 milyon 474 bin 343 Lira 58 kuruş tutarındaki borcunun ertelendiği de belirtildi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Prim BorçlarıMeclisSGKPrim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OPEC’in petrol üretimi ocakta düştü
OPEC’in petrol üretimi ocakta düştü
14 Şubat’ta gül fiyatları cep yakacak
14 Şubat’ta gül fiyatları cep yakacak
‘Büyükanne Projesi’ne başvurular başladı
‘Büyükanne Projesi’ne başvurular başladı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals