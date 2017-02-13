Prim borçlarına 9 ay erteleme

TÜRKİYE'DE işsizlikle mücadele için başlatılan istihdam seferberliği dalga dalga yayılırken işverenler için teşvikler de devreye giriyor. Prim ve maaş desteklerinin yanında ödemelerin ertelenmesine de başlandı.

6770 sayılı kanun ile işverenlerin Aralık 2016 ile Ocak ve Şubat 2017 tarihlerine ait SGK primleri 9'ar ay ertelenmiş oldu. Sabah'ta yer alan habere göre bunun için işverenlerin her hangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Asgari ücret desteğinden yararlanan sigortalıların 2016 Aralık ayı prim borçları 31 Ekim 2017'ye, 2017 Ocak ayı prim borçları 30 Kasım 2017'ye ve 2017 Şubat prim borçlarını ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenebilecek.

Üstelik bu ertelemelerden herhangi bir faiz ya da gecikme farkı da alınmayacak.

Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü de bir duyuru yayımlayarak yapılacak işlemlerle ilgili usulleri belirledi. Buna göre, işverenler bankaya gittiklerinde öncelikle ertelenmemiş primlerini görüp ödeyecek.

Bu işlemin ardından ise erteleme kapsamındaki primlerini görebilecek ve istemeleri halinde bunları da ödeyebilecekler. Ödemezlerse vade 9 ay sonraya kendiliğinden ertelenmiş olacak.

Kanunun yayım tarihinden önce tahakkuk eden prim tutarlarının tamamını ödeyenler, ertelenmesi gereken prim tutarlarını talep etmeleri durumunda, bu tutarlar başkaca prim borçları bulunması halinde bu borçlarına mahsup edilecek. Mahsup sonrasında arta kalan tutarlar işverene iade edilecek.

Burada erteleme kapsamına ertelenecek tutarın üzerindeki sigorta birimi, işsizlik sigortası ve damga vergisi borçları girmiyor. Asgari ücret desteği ve teşviklerden yararlanmaya devam edebilmek için erteleme kapsamı dışındaki bu tutarların ödenmesi gerekiyor.

Duyuruda ayrıca 31.01.2017 tarihi itibariyle 1 milyon 372 bin 395 adet işyerinin toplam 4 milyar 212 milyon 474 bin 343 Lira 58 kuruş tutarındaki borcunun ertelendiği de belirtildi.

