Plastc iflas başvurusunda bulunuyor

TÜM kredi kartı ve banka kartlarını tek bir kart altında toplamak için yola çıkan Plastc girişimi, ani bir kararla tüm operasyonlarını durdurduğunu resmi olarak açıkladı. Habertürk'te yer alan habere göre Plastc internet sitesinden yapılan duyuruda, yapmak istedikleri yeniliklere kaynak sağlayacak ve şirket operasyonlarını sürdürülebilir düzeye taşıyacak yatırımı bulamadıklarını belirtti.

20 Nisan 2017 tarihi itibariyla tüm faaliyetlerini durduran girişimin, iflas dosyasını hazırladığı ve başvuru yapacağı öğrenildi. Plastc, tüm personelini serbest bırakırken müşteri hizmetlerini ve sosyal medya kanallarını da kapattı.

Plastc’in kapanmasının ardında yatan neden kendilerinin de belirttiği üzere girişimin aradığı fonu bir türlü bulamaması. Geçtiğimiz Şubat ayında 3.5 milyon dolarlık bir Seri A yatırımı almayı bekleyen kuruluş, yatırımcıların kararını değiştirmesiyle birlikte bu yatırımı alamamıştı.

Ardından yine sözünü aldıklarını 7 milyon dolara yakın yatırım da rafa kalkmasıyla Plastc'ın sıfırı tükettiği söyleniyor.

Kredi kartı ve banka kartlarını tek bir kart altında toplama çalışıp da kepenk indiren tek girişim Plastc değil. Bir süre önce Plastc'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Coin de faaliyetlerini durdurmuştu. Plastc özelinde şaşırtan durum ise şirketin 9 milyon dolar tutarında 80 bin ön sipariş almış olmasıydı. İflas başvurusuyla birlikte bu siparişler de iptal olacak.

Crowdsourcing adı verilen kitlesel fonlama yöntemiyle de para toplayan Plastc'ın bağışçılara geri ödeme yapması beklenmiyor.



