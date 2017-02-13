Piyasalarda yen değer kaybetti

REFLASYON (vergi indirimleri ve para arzı artışı yoluyla büyümenin desteklenmesi) işlemlerinin çöktüğüne ilişkin söylentiler en azından biraz abartılı gibi görünüyor.

Asya hisse senetleri, ABD'de tüketici fiyatlarının gücüne ilişkin detayları verecek veriler ve bir grup Fed yetkilisinin yapacağı konuşmalar öncesi küresel ralliyi devam ettirdi. Yen Pazartesi günü, Standard & Poor's 500 Endeksi'nin (S&P 500) Cuma günü rekor seviyeye tırmanmasının ardından zayıfladı. Demir cevheri ve bakır değer kazandı ve Asya'da ham madde üreticilerinin hisselerine alım gelmesine neden oldu.

Hisse senedi yatırımcıları geçen hafta, küresel endeksin üst üste üçüncü hafta yükselmesini sağlarken, Trump'ın "önemli" bir vergi planı tahhüdünde bulunması, Bloomberg Dolar Spot Endeksi'nde 2010'dan bu yana en uzun haftalık düşüş serisi olan 6 haftalık kaybı durdurdu. Dolar göstergesinde geçen haftanın ikinci yarısına görülen yükseliş, Trump'ın politikaarına ilişkin beklentilerinden kaynaklanan reflasyon işlemlerinin bittiği yolundaki spekülasyonun zayıflamasına neden oldu.

Halen, Fed başkan Yardımcısı Stanley Fischer, haftasonunda yaptığı konuşmada, ABD'de maliye politikas görünümüne ilişkin "önemli oranda belirsizliğin" sürdüğünü söyledi. Fed'in bankacılık konusunda en üst düzey yöneticisi Daniel Tarullo istifa etti ve bu durum, Başkan Trump'ın Wall Street ve para politikasının denetimini yeniden şekillendirmesi konusundaki gücünü artırdı. Fed Başkanı Janet Yellen Salı ve Çarşamba günleri Kongre'de kanun yapıcılara konuşacak ve Bloomberg'in stratejistlerine göre, eğer Yellen Mart ayındaki toplantıda faiz artırımının kartlar arasında olduğunu işaret ederse, dolar ralli yapabilir.

Tokyo'da hisse senetleri, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Japon Başbakanı'nın iki günlük ABD ziyareti sırasında kur seviyeleri hakkında bir tartışmaya girmekten kaçınmasının ardından değer kazandı. Bugün açıklanan veriler, Japonya ekonomisinin 2016 yılının son çeyreğinde, ihracat ve işletme yatırımlarının desteği ile ılımlı büyüdüğünü gösterdi. Japonya ekonomisi dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış rakamla yüzde 1 büyüdü ve böylelikle üç yılı aşkın süredir ilk kez dört çeyrek art arda büyüme gerçekleşti.

Piyasalarda yaklaşan önemli olaylar şöyle;

*Hindistan'da Ocak ayı tüketici fiyatları verileri açıklanacak ve beklentiler enflasyonun yavaşladığı yönünde.

*Traderlar Çarşamba günü açıklanacak olan ABD'nin Ocak ayı enflasyon rakamlarına bakacak. Bu veri, Yellen'ın Salı ve Çarşamba günlerinde temsilciler Meclisi ve Senato'da yapacağı konuşmaların arasında gelecek.

Hisse Senetleri

*MSCI Asya Pasifik Endeksi Tokyo saati ile 11:15'te yüzde 0.3 yukarıda seyrediyordu. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.3 ve Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.5 tırmandı.

*Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi emtia üreticilerinin öncülüğünde yüzde 0.7 yükseldi. Rio Tinto hisseleri, Sydney'deki işlemlerde üç yılın en yüksek seviyesine doğru tırmandı.

*Japonya'da Topix Endeksi yüzde 0.6 yükseldi ve bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine yaklaştı.

*MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi geçen hafta yüzde 1.2 yükselerek Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine tırmandıktan sonra yüzde 0.2 daha yükseldi.

*Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları yüzde 0.1 yükseldi.

Para Birimleri

*Yen dolar karşısında yüzde 0.7 düşerek 113.96 seviyesine indi.

*Euro dolar karşısında yüzde 0.3 düşerek 1.0616 seviyesine geriledi.

*ABD para biriminin 10 önemlipara karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen hafta yüzde 0.7 değer kazanarak Noel tatili öncesinden bu yana ilk haftalık kazancını gerçekleştirmesinin ardından yüzde 0.2 daha yükseldi.

Tahviller

*ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi iki baz puan artarak yüzde 2.43'e çıktı ve geçen haftaki düşüşünün bir kısmını geri aldı.

*Avustralya'nın 10 yıl vadeli tahvilleri düştü ve bu kağıdın faizi bir baz puan yükselerek yüzde 2.71'e çıktı.

Emtia

*Demir cevheri vadelileri Delian piyasasında yüzde 4.4 yükseldi. Çelik üretiminde kullanılan bu ham madde ikiyılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi yakınında seyrediyor.

*Bakır vadelileri yüzde 1.5 yükseldi ve Cuma günü Londra Metal Borsası'nda Cuma günkü 2013 yılından bu yana en güçlü yükselişini sürdürdü.