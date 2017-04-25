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Piyasalarda Fransız rüzgarı

Piyasalar dün Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçiminin pozitif etkisiyle bayram etti. Borsa rekor kırdı, dolar 3.57’ye kadar indi. Uzmanlara göre; bu hafta borsada yeni rekorlar, dolarda ise 3.50-3.55’ler görülebilir

Piyasalarda Fransız rüzgarı

Piyasalar dün Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçiminin pozitif etkisiyle bayram etti. Borsa rekor kırdı, dolar 3.57’ye kadar indi. Uzmanlara göre; bu hafta borsada yeni rekorlar, dolarda ise 3.50-3.55’ler görülebilir

25 Nisan 2017 Salı 11:30
Piyasalarda Fransız rüzgarı
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REFERANDUMDAN sonra bir türlü istediği havayı yakalayamayan piyasalar, Fransa’daki seçimlerin ardından adeta bayram etti. Avrupa Birliği’nin (AB) kaderinin de oylandığı Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan Avrupa Birliği (AB) yanlısı Emmanuel Macron zaferle ayrıldı. 7 Mayıs’taki ikinci turda da Macron’un kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Macron’un en dişli rakibi AB karşıtı ırkçı lider Marine Le Pen’di.

AVRUPA PİYASALARI UÇTU

Anketlere göre; Le Pen’in ikinci turda öne geçmesi zor. Fransa’da İngiltere’nin AB’den çıkma kararı gibi piyasada şok etkisi yaratacak kararların alınması ihtimali azalınca tüm dünya piyasalarında ralli yaşandı. Fransız borsası yüzde 4’ün, Alman borsası yüzde 3’ün, İtalyan borsası yüzde 4.5’in üzerinde arttı. Macron’un galibiyeti en çok euro’ya yaradı. Euro, dolar karşısında 5 yılın zirvesine (1.09) çıktı.

'ALIM FIRSATI OLABİLİR'

Posta gazetesinden Bilal Emin Turan'ın haberine göre euro güçlenince dolar, tüm dünyada sert düştü. Küresel piyasalardaki bu hareket Türkiye’yi de etkiledi. İçeride dolar yüzde 1.8 düşerek 24 Şubat’tan sonraki en dip seviye olan 3.57’yi gördü. Euro ise yüzde 0.58 değer yitirerek 3.87’ye kadar geriledi. Dolar için öngörüde bulunan uzmanlar, “Bu hafta içinde 3.55 hatta 3.50 görülebilir. Firmalar düşüşü alım fırsatı olarak kullanabilir. Yükseliş için 3.65-3.67 ana direnç” diyor.

ALTIN ALAN DOLAR KURBANI

Uluslararası piyasada dolarla alınıp satılan altının, yurtiçi fiyatını dolar/TL’nin bulunduğu seviye belirliyor. Dün dolar, Cuma günkü seviyeye göre 7 kuruş birden düştü. Altının ons (31 gram) fiyatı da 12 dolar kayıpla 1272 dolara indi. Hem dolar, hem ons altının değeri düşünce 24 ayar külçenin gram fiyatı 150.3 liradan 146.8 lirayla son 3 haftanın en düşüğüne indi. Uzmanlar, “Dolar 3.55’e inerse, gram altın 145 liranın altına düşebilir” diyor.

BORSADA 4 YILLIK HASRET BİTTİ

■ Pozitif Fransız rüzgarı borsayı da uçurdu. Para, Türkiye, Polonya, Meksika gibi gelişen ülkelere aktı. Döviz düşerken, borsa 22 Mayıs 2013’te gördüğü en yüksek seviye olan 93 bin 398 puanı aşarak rekor tazeledi. Gün sonunda yüzde 1.49 artan borsa 93 bin 803 puandan kapandı. Bu seviye hem kapanış hem gün içi rekoru.

■ Peki yükseliş sürer mi? Uzmanlar borsanın kısa vadede 96-97 bine çıkabileceğini ancak buradan kâr satışları gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, “Kısa vadede Türk mali piyasalarında iyimserlik bir miktar daha sürebilir. Ama orta ve uzun vadede gerek iç gerekse de dış kaynaklı riskler olduğunu not düşmekte yarar var” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
PiyasaFransızDolar
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