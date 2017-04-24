Piyasalar yön arayışında

KÜRESEL piyasalarda geçen hafta Paskalya tatili nedeniyle veri akışı görece sakin iken, bu hafta hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun makro veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump, vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD Hazine Bakanlığında düzenlenen törende kararnameleri imzalayan Trump, böylece Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e üç alanda araştırma yaparak 150 gün içinde Beyaz Saray'a rapor hazırlaması için emir vermiş oldu.

Trump, ilk imzaladığı kararnamede, ABD'nin vergi sistemini basitleştirmeyi hedeflediğini ve vergi alanındaki "karmaşık düzenlemeleri" azaltacağını ifade etti.

İkinci kararname sayesinde, 2007 finansal krizinin ardından ekonomik istikrar için getirilen yasal zorunlulukların başında gelen Dodd-Frank Bankacılık Reformu kapsamındaki finansal regülasyonların inceleneceğini belirten Trump, söz konusu finansal regülasyonların Amerikalı şirketlere engel oluşturduğunu kaydetti.

Trump, ABD Hazine Bakanlığı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada üçüncü kararnamenin vergi düzenlemelerinin neden olduğu aşırı yükleri azaltacağını ve bu kararnamenin finansal istikrar açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

New York borsası, petrol fiyatlarındaki sert düşüşle geçen haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamlarken, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,15, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,11 değer kaybetti.

Analistler, bu hafta ABD’de yeni konut satışları, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve ilk çeyrek büyüme verileri ile Trump'ın vergi reformuna ilişkin yapacağı açıklamalarında da takip edileceğini bildirdi.

FRANSA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE İLK TUR TAMAMLANDI

Avrupa tarafında dün Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turundaki sandık çıkış anketlerine göre, Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ve Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı.

"Yürüyüş Hareketi"nin lideri Emmanuel Macron oyların yüzde 23,7'sini alarak seçimden birinci çıktı. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de yüzde 21,7'lik oy oranıyla ikinci oldu. İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak.

Geçen haftaya 1,0610 seviyesinde giren avro/dolar paritesi Fransa seçimlerine ilişkin fiyatlamanın Macron lehine dönmesi ile 1,0777 seviyesine kadar yükseldi. Bugün Asya piyasalarında parite 10 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviye olan 1,0935 görürken, saat 09.00 itibarıyla 1,0868 seviyesinden alıcı buluyor.

Avrupa borsaları cuma günününü karışık seyirle tamamlarken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 artış, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,06 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 azalış kaydetti.

Asya tarafında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,37 artışla 18.875,88 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,57 azalışla 3.123,55 puan seviyelerinde işlem görüyor.

YURT İÇİNDE YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Yurt içinde geçen hafta cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,42 artarak 92.423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirdi. Endeks 22 Mayıs 2013 tarihinde kapanış rekorunu 93.178,87 puana taşımıştı.

Geçen hafta gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmasına paralel 3,6250 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 3,5968 ile yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 3,60'ın hemen altından alıcı buluyor.

Analistler bu hafta genelinde yurt içinde yoğun veri akışının olduğunu, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan bu hafta nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı ve cuma günü yılın 2'nci Enflasyon Raporunun öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 92.000 puanın üzerinde kaldığı sürece hedeflerinin 93.398 zirvesi ve 95.000 seviyeleri olacağını, olası düşüşlerde ise 91.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı konut satışları

10.00 Türkiye, nisan ayı sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, nisan ayı IFO iş dünyası güven endeksi

13.00 İngiltere, nisan ayı CBI trednleri toplam siparişleri

14.30 Türkiye nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi

14.30 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanımı

15.30 ABD, mart ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi



