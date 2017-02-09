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Piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar, veri trafiğinin zayıf olmasının da etkisiyle dar bant içinde sakin bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceği belirtiliyor

Piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar, veri trafiğinin zayıf olmasının da etkisiyle dar bant içinde sakin bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceği belirtiliyor

09 Şubat 2017 Perşembe 11:16
Piyasalar yön arayışında
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KÜRESEL piyasalar, veri trafiğinin zayıf olmasının da etkisiyle dar bant içinde sakin bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceği belirtiliyor.

ABD'de dün pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, dolar endeksi  100,0-100,6 bandı arasında işlem gördü. Veri trafiğinin zayıf olması nedeniyle  hafta başından bu yana piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığı ifade ediliyor.  Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,07  yükseldi. Nasdaq endeksi ise tarihi kapanış rekorunu yüzde 0,15 geliştirdi.  Analistler, bugün haftalık işsizlik başvuruları ile St. Louis Fed Başkanı James  Bullard ve Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın konuşmalarının takip edileceğini  belirtiyor.

Avrupa tarafında dün Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'ın,  Brexit'in İngiliz finansal sistemi üzerindeki olası etkilerini değerlendirdiği  çalışması gündemin en üst sırasına yerleşti. Raporda, Brexit'in, Londra'daki  finans sektöründe 30 bin kişinin işine ve 1,8 trilyon avroluk iş hacmine mal  olacağı tahmin edildi. Buna karşın sterlin/dolar paritesi yatay bir seyir  izlerken, avro/dolar paritesi Brexit ve Fransa seçimlerine ilişkin endişelerin  ağır basması ile düşüş eğilimini dün de devam ettirerek 1,0641'e kadar geriledi  ve 1,0680 seviyelerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05  geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 0,04 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan makine siparişleri verisinin beklentilerin  üzerinde artış kaydetmesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer  kaybederken, Çin'de Şabhay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi. Dün Hindistan  Merkez Bankasının düşüş beklentilerine karşın faizlerde değişikliğe gitmemesinin  ardından bugün Sensex endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde, dün açıklanan aralık ayı sanayi üretimi verisinin  beklentilere yakın gelmesi ve döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100  endeksi günü 0,88 yükselişle 88.249 puandan tamamladı. Analistler, açıklanan  4'üncü çeyrek bilançolar nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıktığına  değinerek, BIST 100 endeksinin 88.600 ve 89.500 seviyelerinin direnç, 87.300  seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları

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Anahtar Kelimeler:
Küresel PiyasalarVeri TrafiğiABD Merkez BankasıFED
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