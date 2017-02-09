Piyasalar yön arayışında

KÜRESEL piyasalar, veri trafiğinin zayıf olmasının da etkisiyle dar bant içinde sakin bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceği belirtiliyor.

ABD'de dün pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, dolar endeksi 100,0-100,6 bandı arasında işlem gördü. Veri trafiğinin zayıf olması nedeniyle hafta başından bu yana piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığı ifade ediliyor. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Nasdaq endeksi ise tarihi kapanış rekorunu yüzde 0,15 geliştirdi. Analistler, bugün haftalık işsizlik başvuruları ile St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın konuşmalarının takip edileceğini belirtiyor.

Avrupa tarafında dün Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'ın, Brexit'in İngiliz finansal sistemi üzerindeki olası etkilerini değerlendirdiği çalışması gündemin en üst sırasına yerleşti. Raporda, Brexit'in, Londra'daki finans sektöründe 30 bin kişinin işine ve 1,8 trilyon avroluk iş hacmine mal olacağı tahmin edildi. Buna karşın sterlin/dolar paritesi yatay bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi Brexit ve Fransa seçimlerine ilişkin endişelerin ağır basması ile düşüş eğilimini dün de devam ettirerek 1,0641'e kadar geriledi ve 1,0680 seviyelerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan makine siparişleri verisinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Çin'de Şabhay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi. Dün Hindistan Merkez Bankasının düşüş beklentilerine karşın faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından bugün Sensex endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde, dün açıklanan aralık ayı sanayi üretimi verisinin beklentilere yakın gelmesi ve döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksi günü 0,88 yükselişle 88.249 puandan tamamladı. Analistler, açıklanan 4'üncü çeyrek bilançolar nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıktığına değinerek, BIST 100 endeksinin 88.600 ve 89.500 seviyelerinin direnç, 87.300 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları