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Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

Küresel piyasalar genel olarak pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verilerinin takip edileceği belirtiliyor

Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

Küresel piyasalar genel olarak pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verilerinin takip edileceği belirtiliyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 09:28
Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı
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KÜRESEL piyasalar genel olarak pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verilerinin takip edileceği belirtiliyor.

ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığı aralıkta yüzde 3,1 gerileyerek  son 3 ayın ilk düşüşünü kaydederken, JOLTS Açık İş Sayısı ise 5 milyon 501 bine  gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Tüketici kredilerinin de beklentilerin  çok altında kalmasına karşın dolar endeksi ve pay piyasalarındaki yükseliş  eğilimi dikkati çekti. Dün 100,7'ye kadar yükselen dolar endeksi 100,3  seviyelerinde dengelenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde  0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 yükseldi.

Avrupa tarafında, Fransa'da mart ayında başlayacak cumhurbaşkanlığı  seçimi öncesinde Avrupa Birliğine ilişkin endişeler ve Brexit konusundaki  belirsizliklerin devam etmesinin yanı sıra Almanya'da açıklanan sanayi üretimi  verisinin beklentilerin çok altında kalması avro/dolar paritesi üzerinde baskı  oluşturdu. Parite dün yüzde 0,58 gerileyerek 1,07'nin altında günü tamamladı. Dün  Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 değer  kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan cari işlemler fazlası 1,1 trilyon yen ile  beklentilerin altında kalırken, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25  yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün gün içinde 87.000 puanın altına gerileyen BIST 100  endeksi, öğleden sonra etkisini artıran alımlarla toparlandı ve günü yüzde 0,14  yükselişle 87.500 puanın hemen altında tamamladı. Dolar/TL ise küresel  piyasalarda değerlenen dolara paralel yüzde 1,7 artışla 3,7430'dan günü  tamamlaması sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7420  seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde saat 10.00'da açıklanacak sanayi üretimi  verisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf  olduğunu ve açıklanan 4'üncü çeyrek bilançoları paralelinde şirket bazlı  hareketlerin öne çıkabileceğini ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler,  2016'nın aralık ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2015'in aynı ayına  kıyasla yüzde 1,9 artmasını öngörüyor.

Öte yandan, aralık ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim  endeksinin yıllık bazda yüzde 1,5 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden  arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,09 azalacağı tahmin  ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel PiyasaFransaJaponya
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