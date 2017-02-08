Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

KÜRESEL piyasalar genel olarak pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verilerinin takip edileceği belirtiliyor.

ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığı aralıkta yüzde 3,1 gerileyerek son 3 ayın ilk düşüşünü kaydederken, JOLTS Açık İş Sayısı ise 5 milyon 501 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Tüketici kredilerinin de beklentilerin çok altında kalmasına karşın dolar endeksi ve pay piyasalarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekti. Dün 100,7'ye kadar yükselen dolar endeksi 100,3 seviyelerinde dengelenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 yükseldi.

Avrupa tarafında, Fransa'da mart ayında başlayacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Avrupa Birliğine ilişkin endişeler ve Brexit konusundaki belirsizliklerin devam etmesinin yanı sıra Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin çok altında kalması avro/dolar paritesi üzerinde baskı oluşturdu. Parite dün yüzde 0,58 gerileyerek 1,07'nin altında günü tamamladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan cari işlemler fazlası 1,1 trilyon yen ile beklentilerin altında kalırken, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün gün içinde 87.000 puanın altına gerileyen BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran alımlarla toparlandı ve günü yüzde 0,14 yükselişle 87.500 puanın hemen altında tamamladı. Dolar/TL ise küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yüzde 1,7 artışla 3,7430'dan günü tamamlaması sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7420 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde saat 10.00'da açıklanacak sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ve açıklanan 4'üncü çeyrek bilançoları paralelinde şirket bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, 2016'nın aralık ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artmasını öngörüyor.

Öte yandan, aralık ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 1,5 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,09 azalacağı tahmin ediliyor.