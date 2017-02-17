Piyasalar güne negatif başladı

KÜRESEL piyasalar, yoğun haber ve veri trafiğinin ardından haftanın son işlem gününe negatif bir seyirle başladı.

ABD'de dün açıklanan verilerin genel olarak ekonomideki iyimserliği destekler nitelikte olması ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamaları piyasaların odak noktasında yer aldı. Dün açıklanan verilerden Philadelphia İş Dünyası Endeksi şubatta 43,3’e çıkarak son 34 yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

Veriler ve açıklamalarla Fed'in faiz artırım beklentilerinin yükselmesine karşın dolar endeksi dün 100,4'e kadar geriledi ve bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi. Dün Dow Jones endeksi tarihi kapanış rekorunu yüzde 0,04 daha geliştirerek 20.620 puana taşırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08'lik sınırlı kayıplarla günü tamamladı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının piyasaya yeni bir sinyal vermemesinin ardından pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında petrol ve altının ons fiyatları yatay bir seyir izledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,6 düşüşle tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kaybetti. Dolar/yen paritesi ise dünkü yüzde 0,7'lik düşüşün ardından bugün gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 113,4'e çıktı.

Yurt içinde, döviz kurlarındaki sakin seyrin etkisiyle dün gün boyu alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi 88.500 seviyesini test etmesinin ardından günü yüzde 0,35 artışla 88.187 puandan tamamladı.

Analistler, veri ve haber trafiği açısından yoğun geçen haftada piyasaların pozitif bir seyir izlediğini, haftanın son işlem gününde ise veri gündeminin zayıf olduğunu bildirdi.

Bugün piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ve gelmesi muhtemel kar satışlarının gücünün kısa vadeli yön açısından belirleyici olacağını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 88.500 ve 89.500 seviyelerinin direnç, 87.300 seviyesinin ise önemli destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı cari denge

12.30 İngiltere, ocak ayı perakende satışlar

18.00 ABD, ocak ayı öncü göstergeler endeksi