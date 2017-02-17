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Piyasalar güne negatif başladı

Küresel piyasalar, yoğun haber ve veri trafiğinin ardından haftanın son işlem gününe negatif bir seyirle başladı

Piyasalar güne negatif başladı

Küresel piyasalar, yoğun haber ve veri trafiğinin ardından haftanın son işlem gününe negatif bir seyirle başladı

17 Şubat 2017 Cuma 09:23
Piyasalar güne negatif başladı
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KÜRESEL piyasalar, yoğun haber ve veri trafiğinin ardından haftanın son işlem gününe negatif bir seyirle başladı.
ABD'de dün açıklanan verilerin genel olarak ekonomideki iyimserliği  destekler nitelikte olması ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamaları  piyasaların odak noktasında yer aldı. Dün açıklanan verilerden Philadelphia İş  Dünyası Endeksi şubatta 43,3’e çıkarak son 34 yılın en yüksek seviyesine işaret etti.
Veriler ve açıklamalarla Fed'in faiz artırım beklentilerinin  yükselmesine karşın dolar endeksi dün 100,4'e kadar geriledi ve bu seviyenin  hemen üzerinde dengelendi. Dün Dow Jones endeksi tarihi kapanış rekorunu yüzde  0,04 daha geliştirerek 20.620 puana taşırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve  Nasdaq endeksi yüzde 0,08'lik sınırlı kayıplarla günü tamamladı.
Avrupa tarafında, dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının piyasaya yeni bir sinyal vermemesinin ardından pay piyasalarında  kar satışlarının etkisini artırdığı görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde  0,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde  0,34 değer kaybetti.
Bugün Asya piyasalarında petrol ve altının ons fiyatları yatay bir  seyir izledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,6 düşüşle tamamlarken,  Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kaybetti. Dolar/yen  paritesi ise dünkü yüzde 0,7'lik düşüşün ardından bugün gelen tepki alımlarıyla  yüzde 0,2 değer kazanarak 113,4'e çıktı.
Yurt içinde, döviz kurlarındaki sakin seyrin etkisiyle dün gün boyu  alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi 88.500 seviyesini  test etmesinin ardından günü yüzde 0,35 artışla 88.187 puandan tamamladı.
Analistler, veri ve haber trafiği açısından yoğun geçen haftada  piyasaların pozitif bir seyir izlediğini, haftanın son işlem gününde ise veri  gündeminin zayıf olduğunu bildirdi.
Bugün piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ve gelmesi muhtemel  kar satışlarının gücünün kısa vadeli yön açısından belirleyici olacağını belirten  analistler, BIST 100 endeksinde 88.500 ve 89.500 seviyelerinin direnç, 87.300  seviyesinin ise önemli destek konumuna geldiğini kaydetti.
Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı cari denge
12.30 İngiltere, ocak ayı perakende satışlar
18.00 ABD, ocak ayı öncü göstergeler endeksi

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