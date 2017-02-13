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Peugeot, efsanenin ismini satın aldı!

Hindistan'ın efsanevi otomobillerinden Ambassador'ın ismi, Fransız otomotiv şirketi Peugeot`ya 12 milyon dolara satıldı

Peugeot, efsanenin ismini satın aldı!

Hindistan'ın efsanevi otomobillerinden Ambassador'ın ismi, Fransız otomotiv şirketi Peugeot`ya 12 milyon dolara satıldı

13 Şubat 2017 Pazartesi 08:17
Peugeot, efsanenin ismini satın aldı!
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AMBASSADOR, bir dönem Hindistan'ın en prestijli otomobil markasıydı. Özellikle bakanların makam aracı olarak tercih ettiği arabaların üretimi 2014'te durdu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Peugeot'nun markayı canlandırıp canlandırmayacağı bilinmiyor.

İngiliz Morris Oxford arabalarının üçüncü serisi temel alınarak tasarlanan Ambassador yaklaşık 30 yıl boyunca Hindistan'ın en çok satan arabası oldu.

Uzun bir zamandır Hindistan'a ilgisi olan Peugeot, 1990'ların ortalarında serbest ekonomiye geçilmesinden sonra bu ülkeye gelen ilk yabancı otomobil üreticisi olmuştu.

1960'lardan 1980'lerin ortalarına kadar Hindistan'da bir statü sembolü olan Ambassador, seri üretimi yapılan tek lüks arabaydı. Dış görünüşüyle tanınmasa bile, arabanın içinin genişliği ve Hindistan yollarına uygun güçlü amortisörleri Ambassador'ı en tercih edilen otomobil yapmıştı.

Ambassador ayrıca ülkedeki ilk dizel ve klimalı arabalarından biriydi.

HIZLI YÜKSELDİ, HIZLI DÜŞTÜ

Ancak arabanın yükselişi gibi düşüşü de hızlı oldu. 1980'lerin ortalarında yılda 20 bin adet üretilen Ambassador'un satışı, 2013-2014'te 2.000'e kadar düşünce üretim durduruldu.

Araba kendine has kusurlarıyla da ünlüydü. El freni nadiren düzgün çalışıyordu. Ancak araba, gaz ve debriaj pedallarını ustaca dengeleyerek yokuşta arabanın kaymasını engelleyen bir sürücü kuşağı yarattı.

Göstergeleri sıra dışı şekilde konumlandırılan arabanın yumuşak frenleri, en zayıf noktalarından biriydi ve fiilen direksiyon kilidi yoktu.

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Anahtar Kelimeler:
PeugeotHindistanAmbassador
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